美聯儲緊縮已見頂？（第一版）

不管閣下是好「息」 之人，還是更喜愛炒股炒市，只要是資產滾存的追求者，美國息口趨向都是影響銀行定存息率、股市股指，甚至出遊兌滙的重大關鍵指標。

專訪專訪曾淵滄 李永權 授逆境應對心法【下一頁】

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美聯儲議息會議連續第4次加息75個基點，並按原有計劃繼續實施縮表。本次會議首次提出，委員會將考慮貨幣政策的累計收緊程度、其對經濟和通脹影響的滯後性，以及現有經濟和金融情況的變動。

鮑威爾在新聞發布會表示，最快可能在12月會議上放緩加息步伐，但還沒有到考慮暫停加息的時候，現在重點是保持利率的限制性水平。

中泰研究報告認為，未來美聯儲加息節奏將從「大步快跑」逐漸轉變為「小步慢跑」。其觀點建基於：

1.美國通脹仍然頑強

近幾個月以來CPI數據雖持續回落，但通脹仍十分頑固，其下行幅度不及預期，這也決定了美聯儲短期不會考慮暫停加息的選項。

2. 經濟與通脹的時滯

鮑威爾也表示緊縮政策對經濟和通脹的影響存在時滯，目前關注點已經從加息幅度轉變為保持利率的限制性水平。考慮到9月美聯儲對於2023年利率估值中位數為4.6%，結合鮑威爾關於終端利率將高於此前估計值的發言，未來美聯儲或至少要加息85個基點以上。

綜合而論，中泰證券認為短期美聯儲加息仍將持續，但幅度或已見頂。

資料來自：中泰証券

編輯：陳文政

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