美國加息與衰退最後的博弈（第二版）

美國聯儲局宣布加息0.75厘，然而美債息走向卻不似預期。美國1個月期國債債券收益率下跌，最大原因是市場預期年尾的加息加度將會減弱。

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美國聯儲局加息0.75厘，至3.75至4厘區間，為連續4次會議加息0.75厘。儲局主席鮑威爾表示並未考慮暫停加息，最早可能12月縮小加息幅度。受消息影響，帶動道瓊斯指數一度升逾300點，美國國債收益率整體齊升，惟獨1個月期國債債券收益率下跌約0.64%。

根據聯儲局點陣圖，年尾尚會有一次加息，而根據鮑威爾的言論，可以預期加息力度將會減弱，這亦解釋了為什麼1月期的國債債券收益率會下跌。

同時，全球股市疲弱，除了定期外，大量資金亦開始轉投外滙市場，現時全球外滙市場日均交易量已飆升至7.5萬億美元。

華鑫證券指出，對於美債和美元來說，市場當前正處在拐點前的博弈階段，美元在衰退確認前仍會持續強勢，美債也在當前強加息的支撐下仍有再次衝擊4%的可能，但後期衰退交易將逐漸佔據上風。

美股則是迎來了從殺估值到殺業績的轉換，從歷史經驗來看，每次美聯儲政策轉向開始降息，平均14個月之後美股才能觸底，平均跌幅25%，當前美股更多是超跌反彈，反轉遠未到來。

華鑫又指，美國第三季度經濟回暖但預期偏弱，美國經濟韌性在出口和消費的支撐仍會在四季度保持，但隨著支撐因素的消退，經濟韌性預計也會在2023年開始減弱。

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美國衰退何時出現

從經濟指標來看，美國Markit制造業PMI回落到榮枯線之下，科技企業裁員也預示著就業市場疲態顯現。從衰退指標來看，三大利差均進入倒掛區間；通脹失業差仍處在高位；銅油比再度下行，均說明當前美國衰退風險仍高。

從時點上看，三大衰退信號均指向最快2023年一季度衰退，而經濟指標則表明2023年一季度末經濟進入衰退的可能性較大，後續需要關注的幾個重要指標：PMI是否破50，銅油比是否繼續下行跌破50%，失業率是否開始上升，以此來進一步驗證對於衰退時間點的判斷。

報告來源：華鑫證券

編輯：陳文政

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