發展商怕買貴貨 「麵粉價」全速下跌

近月「麵粉價」（地價）有下跌的趨勢，市建局最近批出的土瓜灣地皮，較7個月前區內地價低25%，可見發展商對後市的看法頗為悲觀。加息周期未見終點，樓市繼續尋底，估計發展商未來投地不敢進取，以免「行錯棋」。

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