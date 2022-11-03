發展商怕買貴貨 「麵粉價」全速下跌 財金專欄 16:43 2022/11/03 分享： 分享： 近月「麵粉價」（地價）有下跌的趨勢，市建局最近批出的土瓜灣地皮，較7個月前區內地價低25%，可見發展商對後市的看法頗為悲觀。加息周期未見終點，樓市繼續尋底，估計發展商未來投地不敢進取，以免「行錯棋」。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 施政報告加快農地轉型 四大發展商誰是大贏家？ 2022/11/02 施政報告加快農地轉型 四大發展商誰是大贏家？ 負資產急增只是現象還是危機? 2022/11/01 負資產急增只是現象還是危機? 專家樓論 - 負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？ 2022/10/31 負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？ 銀主盤升至金融海嘯水平 會壓垮樓市？ 2022/10/29 銀主盤升至金融海嘯水平 會壓垮樓市？ 樓市撻訂個案增 是否成另類指標？ 2022/10/29 樓市撻訂個案增 是否成另類指標？ 香港物業 樓價 市建局 發展商 長實