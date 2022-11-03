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發展商怕買貴貨 「麵粉價」全速下跌

財金專欄 16:43 2022/11/03

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近月「麵粉價」（地價）有下跌的趨勢，市建局最近批出的土瓜灣地皮，較7個月前區內地價低25%，可見發展商對後市的看法頗為悲觀。加息周期未見終點，樓市繼續尋底，估計發展商未來投地不敢進取，以免「行錯棋」。

...

欄名 : 樓市分析

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