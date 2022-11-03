車好賣未必升 大摩削比亞迪 蔚小理目標價三成

新能源車企公布10月汽車銷量後，股價仍低沉，因市場看淡後市。摩根士丹利料2023年內地新能源車銷量增長明顯放緩，而且競爭會加劇，車企毛利下滑，相應下調比亞迪 （01211） 、蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 目標價三成或以上。

比亞迪11月3日收市後已公布10月汽車銷量，按年增142%至21.78萬輛。「造車新勢力」早前亦已公布10月汽車銷量，見組圖：

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摩根士丹利修正內地新能源車銷量預測，料2023年銷量按年僅增長15%至740萬輛，顯著低於市場的20%至40%增長預測。增長動能主要受到中國經濟增長停滯、防疫政策未改及供應鏈受限的影響。

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車企明年更要面對激烈的市場競爭。摩根士丹利提到近期的新增訂單增長放緩，消費者正等待車企更積極的促銷行動，但料他們會趕及於今年底政府補貼政策完結前購車。另外因應特斯拉（美：TSLA）10月24日起將其Model 3和Model Y車型在中國市場的銷售價下調超過了9%，摩根士丹利料其他車企要以減價或升級配置來迎戰，進一步拖低第四季以至2023年的毛利率。

較早前高盛亦預期內地新能源車市場增長明顯放緩，詳見：特斯拉減價背後 高盛拆解：需求透支 增長放緩（第三版）

新能源車市場增長點下沉至低綫城市，是另一壓制利潤的原因。摩根士丹利指出，有發牌限制、補貼退坡的一綫城市對車市銷量的貢獻愈來愈少，預料2023年80%以上的新能源車銷售會來自低綫城市。此外，價格帶為10萬至30萬元（人民幣‧下同）的中階車型由於市場滲透率較低，會成為下一個主戰場，迎來更激烈的價格及配置競爭。

摩根士丹利相應下調比亞迪 （01211） 、蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 目標價三成或以上，反映下列因素：

一、2023年銷量預測下調；

二、因應特斯拉減價而帶來的毛利率壓力；

三、現時市況下投資者對資產估值更趨注重。

理想汽車 （02015） 目標價：

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