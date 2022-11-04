車好賣股神照沽！ 大摩狠削比亞迪目標價三成 蔚小理都有份（第三版）

雖然摩根士丹利認同比亞迪 （01211） 在板塊弱勢時股價會較三間「造車新勢力」穩定，更適合只做多（long-only）投資者作為板塊核心持倉，但考慮到現時市況波動或迫使一些長綫投資者減持藍籌股如比亞迪避險，潛在沽壓不明朗，故現時只給予比亞迪中性的「持有」評級。

港交所文件顯示，「股神」巴菲特旗下的投資旗艦伯克希爾哈撒韋，於11月1日以169.87港元的價格賣出329.7萬股比亞迪H股，持股比例降至17.92%。回顧8月30日巴郡首次披露減持133萬股比亞迪H股，觸發比亞迪8月31日裂口下挫7.9%。

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新能源車企公布10月汽車銷量後，股價仍低沉，因市場看淡後市。摩根士丹利料2023年內地新能源車銷量增長明顯放緩，而且競爭會加劇，車企毛利下滑，相應下調比亞迪 （01211） 、蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 目標價三成或以上。

比亞迪11月3日收市後已公布10月汽車銷量，按年增142%至21.78萬輛。「造車新勢力」早前亦已公布10月汽車銷量，見組圖：

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摩根士丹利修正內地新能源車銷量預測，料2023年銷量按年僅增長15%至740萬輛，顯著低於市場的20%至40%增長預測。增長動能主要受到中國經濟增長停滯、防疫政策未改及供應鏈受限的影響。

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車企明年更要面對激烈的市場競爭。摩根士丹利提到近期的新增訂單增長放緩，消費者正等待車企更積極的促銷行動，但料他們會趕及於今年底政府補貼政策完結前購車。另外因應特斯拉（美：TSLA）10月24日起將其Model 3和Model Y車型在中國市場的銷售價下調超過了9%，摩根士丹利料其他車企要以減價或升級配置來迎戰，進一步拖低第四季以至2023年的毛利率。

較早前高盛亦預期內地新能源車市場增長明顯放緩，詳見：特斯拉減價背後 高盛拆解：需求透支 增長放緩（第三版）

新能源車市場增長點下沉至低綫城市，是另一壓制利潤的原因。摩根士丹利指出，有發牌限制、補貼退坡的一綫城市對車市銷量的貢獻愈來愈少，預料2023年80%以上的新能源車銷售會來自低綫城市。此外，價格帶為10萬至30萬元（人民幣‧下同）的中階車型由於市場滲透率較低，會成為下一個主戰場，迎來更激烈的價格及配置競爭。

摩根士丹利相應下調比亞迪 （01211） 、蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 目標價三成或以上，反映下列因素：

一、2023年銷量預測下調；

二、因應特斯拉減價而帶來的毛利率壓力；

三、現時市況下投資者對資產估值更趨注重。

理想汽車 （02015） 目標價：

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