儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 國際 21:21 2022/11/03 分享： 分享： 美國加息0.75厘是意料中事，更受關注的聯儲局對未來息口走向的口風。主席鮑威爾（Jerome Powell）的意見非常清晰，打破了市場對於政策轉向的幻想，儲局遏抑通脹態度明顯仍堅定，就算出現經濟衰退也在所不惜。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 俄油價上限 旨在紓油荒 2022/11/02 俄油價上限 旨在紓油荒 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 2022/11/01 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 2022/10/31 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 2022/10/30 歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 2022/10/26 全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷 你可能感興趣 俄油價上限 旨在紓油荒 22:18 2022/11/02 俄油價上限 旨在紓油荒 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 20:57 2022/11/01 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 21:03 2022/10/31 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 最新專欄文章 國金札記 - 對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？ 今日 對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？ 俄油價上限 旨在紓油荒 2022/11/02 俄油價上限 旨在紓油荒 國金札記 - 馬斯克改造Twitter 炒高管僅首步 2022/11/02 馬斯克改造Twitter 炒高管僅首步 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 2022/11/01 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 國金札記 - 按息續飈殺傷力勁 環球樓市雪上加霜 2022/11/01 按息續飈殺傷力勁 環球樓市雪上加霜 經濟數據表現 經濟衰退 貨幣政策 經濟 美國 議息 鮑威爾 通脹 美國聯儲局 加息