  • 22°C
香港時間 : 20221103日 (週四) 22:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

儲局打破幻想 加息慢些耐些高些

國際 21:21 2022/11/03

分享：

分享：

美國加息0.75厘是意料中事，更受關注的聯儲局對未來息口走向的口風。主席鮑威爾（Jerome Powell）的意見非常清晰，打破了市場對於政策轉向的幻想，儲局遏抑通脹態度明顯仍堅定，就算出現經濟衰退也在所不惜。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

俄油價上限 旨在紓油荒
2022/11/02
俄油價上限 旨在紓油荒
馬斯克改造Twitter 炒人僅首步
2022/11/01
馬斯克改造Twitter 炒人僅首步
按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓
2022/10/31
按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓
歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫
2022/10/30
歐洲加息路難行 滯脹恐迫在眉睫
全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷
2022/10/26
全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷

你可能感興趣

俄油價上限 旨在紓油荒
22:18 2022/11/02
俄油價上限 旨在紓油荒
馬斯克改造Twitter 炒人僅首步
20:57 2022/11/01
馬斯克改造Twitter 炒人僅首步
按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓
21:03 2022/10/31
按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓

最新專欄文章

國金札記 - 對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？
今日
對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？
俄油價上限 旨在紓油荒
2022/11/02
俄油價上限 旨在紓油荒
國金札記 - 馬斯克改造Twitter 炒高管僅首步
2022/11/02
馬斯克改造Twitter 炒高管僅首步
馬斯克改造Twitter 炒人僅首步
2022/11/01
馬斯克改造Twitter 炒人僅首步
國金札記 - 按息續飈殺傷力勁 環球樓市雪上加霜
2022/11/01
按息續飈殺傷力勁 環球樓市雪上加霜
經濟數據表現 經濟衰退 貨幣政策 經濟 美國 議息 鮑威爾 通脹 美國聯儲局 加息

下一篇文章

內房見底未？看看最新房企銷售排行榜+拿地排行榜

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通脹偵察站】高盛料美國通脹續高企 上調聯邦基金利率高峰預測四分一厘（持續更新）
【通脹偵察站】高盛料美國通脹續高企 上調聯邦基金利率高峰預測四分一厘（持續更新）
「債券先生」李永權：欲買美債收息 要留意一個風險
「債券先生」李永權：欲買美債收息 要留意一個風險
全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷
全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷
辛偉誠點兵 換湯不換藥？
辛偉誠點兵 換湯不換藥？
樓市撻訂個案增 是否成另類指標？
樓市撻訂個案增 是否成另類指標？
港股再穿15000點 市況轉機在哪裡？
港股再穿15000點 市況轉機在哪裡？