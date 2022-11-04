中金：10月中國經濟數據疲弱

10月以來，疫情反彈對居民消費、建築投資的影響有所加大，綫下人員流動和實物工作量進展都受到擾動。海外經濟景氣持續下行，出口也面臨回落壓力。內外需邊際走弱對生產形成拖累，中金預計10月經濟總體承壓。

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