中金：10月中國經濟數據疲弱 財金專欄 2022/11/04 分享： 分享： 10月以來，疫情反彈對居民消費、建築投資的影響有所加大，綫下人員流動和實物工作量進展都受到擾動。海外經濟景氣持續下行，出口也面臨回落壓力。內外需邊際走弱對生產形成拖累，中金預計10月經濟總體承壓。 同時 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 百達：私募依然鍾情科技板塊 2022/11/03 百達：私募依然鍾情科技板塊 PGIM：經濟明年陷入可控衰退 2022/11/02 PGIM：經濟明年陷入可控衰退 名家觀點 - 信銀梁淑怡：尋找抗高通脹的債券選擇 2022/11/01 信銀梁淑怡：尋找抗高通脹的債券選擇 法國外貿銀行艾西亞：晶片禁令衝擊收入 2022/10/28 法國外貿銀行艾西亞：晶片禁令衝擊收入 瑞銀：防疫政策兩會前不調整 2022/10/27 瑞銀：防疫政策兩會前不調整 疫情 中國 經濟 貨幣政策 運輸 基建 CPI PMI 電力 國慶