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潤電重拾增長 火電恢復盈利

財金專欄 2022/11/04

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港股昨日下跌三個巴仙，兩日累升1,100點後回調近500點，下半年繼續反彈不過3日的規律，但筆者維持築底的睇法，至少有機會回歸炒股不炒市模式，尤見綠電概念股昨日普遍逆市上升，華潤電力（00836）第三

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 用電量 習近平 華潤電力（00836） 長江電力（滬：600900） 新能源 人民幣 股票 板塊

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