潤電重拾增長 火電恢復盈利 財金專欄 2022/11/04 分享： 分享： 港股昨日下跌三個巴仙，兩日累升1,100點後回調近500點，下半年繼續反彈不過3日的規律，但筆者維持築底的睇法，至少有機會回歸炒股不炒市模式，尤見綠電概念股昨日普遍逆市上升，華潤電力（00836）第三 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【鷹氣逼人】恒指退守153 港股彈完？（第四版） 2022/11/03 【鷹氣逼人】恒指退守153 港股彈完？（第四版） 中字股實力談 - 中港股反彈 不會幾日鮮 2022/11/02 中港股反彈 不會幾日鮮 中字股實力談 - 【風雨中的早晨】中港股市終見晨星 恒指重上160睇兩因素（第四版） 2022/11/01 【風雨中的早晨】中港股市終見晨星 恒指重上160睇兩因素（第四版） 中字股實力談 - 時代電氣強勢 盈利重拾增長 2022/11/01 時代電氣強勢 盈利重拾增長 中字股實力談 - 【展望11月】港股四個月跌7100點 好友11月反攻？（第四版） 2022/10/31 【展望11月】港股四個月跌7100點 好友11月反攻？（第四版） 市盈率 用電量 習近平 煤 華潤電力（00836） 長江電力（滬：600900） 新能源 人民幣 股票 板塊