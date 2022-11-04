財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈

財政司司長陳茂波在中東中招確診，趕回港出席投資峰會，怎料卻被質疑是否有特權，為何核酸檢測陽性仍可出席峰會？其核酸檢測的CT值（即病毒量），究竟是否高於30，即香港出院的標準？

1. 是否有特權？

陳茂波今

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