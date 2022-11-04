財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈 財金專欄 2022/11/04 分享： 分享： 財政司司長陳茂波在中東中招確診，趕回港出席投資峰會，怎料卻被質疑是否有特權，為何核酸檢測陽性仍可出席峰會？其核酸檢測的CT值（即病毒量），究竟是否高於30，即香港出院的標準？ 1. 是否有特權？ 陳茂波今 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害 2022/11/03 金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害 有政戲 - 天文台脫離商經局 更易掛8號波？ 2022/11/02 天文台脫離商經局 更易掛8號波？ 有政戲 - 粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫 2022/11/01 粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫 有政戲 - 夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾 2022/10/31 夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾 有政戲 - 金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？ 2022/10/28 金融峰會在即 財爺確診怎麼辦？ 衞生防護中心 陳茂波 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 財政司