二十大後外交季 謀新戰略機遇

中共二十大塵埃落定後，新舊政治局全力以赴兩件大事，一是要盡快穩定經濟預期，另一件就是密集展開高層外交。在二十大閉幕後的一周裏，已有越南、巴基斯坦元首到訪，馬上還要迎來坦桑尼亞總統哈桑和德國總理朔爾茨，

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