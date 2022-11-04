二十大後外交季 謀新戰略機遇 財金專欄 2022/11/04 分享： 分享： 中共二十大塵埃落定後，新舊政治局全力以赴兩件大事，一是要盡快穩定經濟預期，另一件就是密集展開高層外交。在二十大閉幕後的一周裏，已有越南、巴基斯坦元首到訪，馬上還要迎來坦桑尼亞總統哈桑和德國總理朔爾茨， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 防疫兩個轉變放鬆台階隱現？ 2022/11/03 防疫兩個轉變放鬆台階隱現？ 國情知聞 - 人民幣走勢波動 決定因素何在？ 2022/11/02 人民幣走勢波動 決定因素何在？ 國情知聞 - 易綱金融工作報告 預示來年重點 2022/11/01 易綱金融工作報告 預示來年重點 國情知聞 - 豬肉「保供穩價」 急急出手非小事 2022/10/31 豬肉「保供穩價」 急急出手非小事 國情知聞 - 擴消費似成為經濟焦點 2022/10/29 擴消費似成為經濟焦點 中國 歐洲 外交 習近平 歐盟 德國 李克強 越南 非洲 東盟