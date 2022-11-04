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儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠

財金專欄 2022/11/04

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美國加息0.75厘是意料中事，更受關注的是聯儲局對未來息口走向的口風。主席鮑威爾（Jerome Powell）的意見非常清晰，打破了市場對於政策轉向的幻想，儲局遏通脹態度明顯仍堅定，就算出現經濟衰退也

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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美國 美股 通脹 加息 鮑威爾 經濟衰退 就業人數

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