儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠 財金專欄 2022/11/04 分享： 分享： 美國加息0.75厘是意料中事，更受關注的是聯儲局對未來息口走向的口風。主席鮑威爾（Jerome Powell）的意見非常清晰，打破了市場對於政策轉向的幻想，儲局遏通脹態度明顯仍堅定，就算出現經濟衰退也 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 2022/11/03 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 國金札記 - 對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？ 2022/11/03 對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？ 俄油價上限 旨在紓油荒 2022/11/02 俄油價上限 旨在紓油荒 國金札記 - 馬斯克改造Twitter 炒高管僅首步 2022/11/02 馬斯克改造Twitter 炒高管僅首步 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 2022/11/01 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 美國 美股 通脹 加息 鮑威爾 經濟衰退 就業人數