儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠

美國加息0.75厘是意料中事，更受關注的是聯儲局對未來息口走向的口風。主席鮑威爾（Jerome Powell）的意見非常清晰，打破了市場對於政策轉向的幻想，儲局遏通脹態度明顯仍堅定，就算出現經濟衰退也

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