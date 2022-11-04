鮑威爾為何出口術壓美股? 財金專欄 02:30 2022/11/04 分享： 分享： 美國聯儲局早一晚宣布繼續加息四分三厘，符合市場預期，由於會後聲明溫和，令市場一度認為加息步伐將會減慢，美股一度因此而向上道指升四百點，及後鮑威爾在記者招待會潑冷水，美股全綫轉跌，道指收市跌五百點，標指 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 中港股市為何報復式反彈？ 2022/11/02 中港股市為何報復式反彈？ 投資坐標 - 高息愛股不懼人心偏淡！ 2022/11/01 高息愛股不懼人心偏淡！ 投資坐標 - 「三桶油」勁賺股息吸引！ 2022/10/28 「三桶油」勁賺股息吸引！ 投資坐標 - 東岳高端新材料擴產150%! 2022/10/26 東岳高端新材料擴產150%! 投資坐標 - 國事天下事 正確思考！ 2022/10/25 國事天下事 正確思考！ 東岳集團（00189） 中國海洋石油（00883） 雅各臣科研製藥（02633） 股票 銀行