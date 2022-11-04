鮑威爾為何出口術壓美股?

美國聯儲局早一晚宣布繼續加息四分三厘，符合市場預期，由於會後聲明溫和，令市場一度認為加息步伐將會減慢，美股一度因此而向上道指升四百點，及後鮑威爾在記者招待會潑冷水，美股全綫轉跌，道指收市跌五百點，標指

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