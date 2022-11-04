美國中期選舉 選情結果3大情境分析

11月8日美國將舉行國會中期選舉，市場關注中期選舉結果對市場及的經濟的影響。券商中金分析認為市場焦點在執政黨民主黨勝算如何，以及「拜登經濟學」能否贏得選民認可，拭目以待。

就中期選舉的表現，據以往數據，中期選舉一般對執政黨不利。據1982年以來的10次中期選舉，執政黨平均在眾議院丟失22.7個席位、平均在參議院丟失3.4個席位。

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至於今次中期選舉，根據研究機構預測，在參議院，民主黨防守壓力相對更小；而在眾議院，共和黨贏面較大。參議院競爭激烈，35個即將改選的席位中，14個原先由民主黨控制，21個原先由共和黨控制，民主黨防守壓力較小。而參議院兩黨總體處於僵持態勢，共和黨搖擺州數量更少。在眾議院，共和黨相對佔優。共和黨188席較穩固，23席有優勢。按照眾議院218席的獲勝標準，如果共和黨再獲得7個搖擺席支援，就可以在中選獲勝。就共和民主兩黨於中期選舉中可能出現的3種結果，中金有以下分析：

情境一：「分裂」國會 內政面臨掣肘

如果共和黨人控制眾議院，拜登政府的一些政策將受到批判、審查、甚至反轉。眾議院可能利用召開聽證會和要求提供資訊、檔案的權力，對政府進行嚴格的監督，比如對拜登政府上台以來的政策展開調查。

另外，在後續立法當中，民主黨也不得不與共和黨進行更多妥協，財政支出或受限。

國內政策受阻也可能使拜登政府將目光轉向海外，比如在對外貿易和產業政策上「做文章」。

在「分裂」國會下，如果共和黨人沒有過度阻撓，且民主黨推行提高企業稅法案受阻，那麼市場對政策不確定性的擔憂將下降，風險偏好可能是改善的。但如果共和黨抓住債務上限不放，要求拜登政府減少開支，或是拜登政府在所謂的「大國競爭」方面採取更加激進的舉措，那麼經濟將面臨更多下行壓力，市場風險偏好也可能惡化。

情境二：民主黨大勝 繼續「大財政」

如果民主黨獲得大勝，繼續控制參、眾兩院，表明選民認可拜登政府的「高壓經濟學」，即便這會帶來高通脹。這種情形意味著，選民認為就業強勁比控制通脹更為重要。在此情況下，我們預計拜登及民主黨將受到鼓舞，繼續推行「大財政」方略（如增加育兒和社區大學投資），同時加快推行此前還沒有實現的政策，如對富人和大企業徵稅。屆時，我們認為市場會擔心拜登政府及民主黨的財政擴張動機會加大通脹韌性，從而導致美聯儲進一步緊縮貨幣，形成「緊貨幣、寬財政」的宏觀組合。對資產價格而言，這意味著利率還要進一步上升，美聯儲加息的終點也將更高。

情境三：民主黨大敗 拜登失去立法支援

這情況下可能是共和黨要求大幅削減財政支出，同時推進減稅。參議院多數席位將有利於共和黨控制討論話題，大力推進政治議程。這將導致拜登的財政支出規模大幅削減。2017年特朗普簽署的減稅法案也有望得到遞延。

拜登失去立法支援，還意味著民主黨2024年大選將面臨較大壓力。據8月一項調查結果顯示，63%的共和黨人仍期待特朗普或特朗普追隨者重新執政。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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