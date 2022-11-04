  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

轉買為租增  帶動租金逆市反彈

地產 15:19 2022/11/04

分享：

分享：

受銀行加息、疫情及中港兩地尚未通關，三項利淡因素夾擊下，差估署9月最新樓價指數，按月再挫約2%，今年首9個月累跌約8%。另一邊廂，租金指數按月稍升0.2%，更連漲3個月，在整體市況較疲弱下，為何租金可以獨善其身，甚至呈谷底升彈?相信主要因素是，轉買為租增，租盤需求上升，帶動住宅租金回升。

樓市觀望氣氛濃，加上樓價接連回落，原先打算置業的人士，眼見前景仍未明朗下，改為轉買為租，推動屋苑租務成交量上升，並出現租多過買的情況，租金亦逆市靠穩。其中，作為港島指標屋苑的太古城，代理指，屋苑10月錄得約65宗租務成交，較9月約62宗租務稍增之餘，亦較同月15宗買賣高出逾3倍。

至於同屬藍籌屋苑的沙田第一城，以及荔枝角美孚新邨，也出現租多過買的情況，上月分別錄50宗及41宗租賃個案，相比同月的33及18宗成交，也高出51%及逾1.2倍，雖然作為租務旺季的暑假已過，但租賃需求卻持續，隨著平價租盤已被市場消耗，仍在放租的業主，具條件可稍為收窄議幅，使整體租金逐步回穩。

另一方面，也有一項主要數據須可留意，隨著疫情好轉，政府進一步放寬防疫限制，不少行業生意額再現起色，僱主招聘意欲增加。據政府最新資料，本港失業率已回落至3.9%，屬疫情爆發以來的低位，當中樓房裝飾、修葺及保養，以及餐飲業的失業率，更出現明顯跌勢，而從事該類工種的人士，過往並非活躍買樓的一群，普遍以租賃物業為主，在就業情況改善，甚至收入增加下，更具經濟條件可租樓居住，有助推動租務交投。

記者：李偉航
 

轉買為租增  帶動租金逆市反彈

欄名 : 樓市分析

相關文章

內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？
2022/07/07
內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？
租金連升2個月 買樓收租計到數？
2022/09/03
租金連升2個月 買樓收租計到數？

你可能感興趣

內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？
22:59 2022/07/07
內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？
租金連升2個月 買樓收租計到數？
17:16 2022/09/03
租金連升2個月 買樓收租計到數？

最新專欄文章

發展商怕買貴貨 「麵粉價」全速下跌
2022/11/03
發展商怕買貴貨 「麵粉價」全速下跌
施政報告加快農地轉型 四大發展商誰是大贏家？
2022/11/02
施政報告加快農地轉型 四大發展商誰是大贏家？
負資產急增只是現象還是危機?
2022/11/01
負資產急增只是現象還是危機?
專家樓論 - 負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？
2022/10/31
負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？
銀主盤升至金融海嘯水平 會壓垮樓市？
2022/10/29
銀主盤升至金融海嘯水平 會壓垮樓市？
物業出租 差餉物業估價署 樓價 就業 美孚新邨 加息 沙田第一城 太古城 失業率

下一篇文章

加息拖累樓價再跌1成?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「債券先生」李永權：欲買美債收息 要留意一個風險
「債券先生」李永權：欲買美債收息 要留意一個風險
樓市撻訂個案增 是否成另類指標？
樓市撻訂個案增 是否成另類指標？
辛偉誠點兵 換湯不換藥？
辛偉誠點兵 換湯不換藥？
【通脹偵察站】高盛料美國通脹續高企 上調聯邦基金利率高峰預測四分一厘（持續更新）
【通脹偵察站】高盛料美國通脹續高企 上調聯邦基金利率高峰預測四分一厘（持續更新）
港股再穿15000點 市況轉機在哪裡？
港股再穿15000點 市況轉機在哪裡？
全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷
全球暖化如臂助 歐洲或化險為夷