受銀行加息、疫情及中港兩地尚未通關，三項利淡因素夾擊下，差估署9月最新樓價指數，按月再挫約2%，今年首9個月累跌約8%。另一邊廂，租金指數按月稍升0.2%，更連漲3個月，在整體市況較疲弱下，為何租金可以獨善其身，甚至呈谷底升彈?相信主要因素是，轉買為租增，租盤需求上升，帶動住宅租金回升。

樓市觀望氣氛濃，加上樓價接連回落，原先打算置業的人士，眼見前景仍未明朗下，改為轉買為租，推動屋苑租務成交量上升，並出現租多過買的情況，租金亦逆市靠穩。其中，作為港島指標屋苑的太古城，代理指，屋苑10月錄得約65宗租務成交，較9月約62宗租務稍增之餘，亦較同月15宗買賣高出逾3倍。

至於同屬藍籌屋苑的沙田第一城，以及荔枝角美孚新邨，也出現租多過買的情況，上月分別錄50宗及41宗租賃個案，相比同月的33及18宗成交，也高出51%及逾1.2倍，雖然作為租務旺季的暑假已過，但租賃需求卻持續，隨著平價租盤已被市場消耗，仍在放租的業主，具條件可稍為收窄議幅，使整體租金逐步回穩。

另一方面，也有一項主要數據須可留意，隨著疫情好轉，政府進一步放寬防疫限制，不少行業生意額再現起色，僱主招聘意欲增加。據政府最新資料，本港失業率已回落至3.9%，屬疫情爆發以來的低位，當中樓房裝飾、修葺及保養，以及餐飲業的失業率，更出現明顯跌勢，而從事該類工種的人士，過往並非活躍買樓的一群，普遍以租賃物業為主，在就業情況改善，甚至收入增加下，更具經濟條件可租樓居住，有助推動租務交投。

記者：李偉航



▲ 轉買為租增 帶動租金逆市反彈