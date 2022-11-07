監管制度與虛擬資產發展競賽

財經事務及庫務局局長許正宇於上周舉辦的「金融科技周2022」發表了《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，表明政府對虛擬資產業務抱持開放和兼融的態度，並正在與金融監管機構於這範疇締造便利環境，促進香港虛擬資產行業可持續和有負責任地發展。

政府和監管機構正研究推出各類試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益，並嘗試把有關技術進一步應用於金融市場。這些試驗計劃包括為2022年香港金融科技周發行非同質化代幣（NFT）、綠色債券代幣化及數碼港元，為香港打造成全球虛擬資產中心開啟序幕。現時股市低迷，樓市下滑之秋，這訊息無疑成為金融市場寒冬中的一絲暖風。

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古語有云：「文能提筆安天下，武能上馬定乾坤」，能兩者兼備方能成器。眾所周知，適度的監管是擁抱創新的不二法門。然而，科技創新的速度與制定監管規則的步伐不一致，往往是問題的癥結。縱然「宣言」稱政府會適時訂出所需規限，並按照國際標準緩減實際和潛在風險，讓虛擬資產創新能夠在香港以可持續方式蓬勃發展。

但是，面對波動的市場、法律上模糊的定義，以及與傳統投資思維不一致的虛擬資產，香港的監管機構如何能在保護投資者利益，與發展虛擬資產兩者之間取得平衡，將成為挑戰。

由於加密貨幣是以區塊鏈技術去中心化而成的貨幣，因此作為第三方的監管機構，如何制定監管規則將成挑戰。或許有關當局能從加密貨幣的功能作定義，從而在交易過程中作適度監管，並設立虛擬資產服務提供者的發牌制度作為監管基礎，但監管成效將會是制定監管規則時，需要審慎考慮的因素之一。

事實上，加密貨幣價格由去年達至峰值，但之後隨著LUNA崩盤、通脹加劇及未有終點的加息潮下，加劇加密貨幣市場的拋售速度。

虛擬資產監管形成障礙

比特幣從2021年6.8萬美元的歷史高位，跌至今天只有1.8萬美元，這些現象不得不令監管機構意識到加密貨幣也會有擠提的風險。而且，現時虛擬貨幣不具有法定貨幣等同的法律地位。在虛擬貨幣市場風高浪急之際，監管機構的介入會否給予市場一個錯覺：投資加密貨幣有保障，也是要納入考慮因素。

此外，法律上模糊的定義，也是制定虛擬資產監管的一大障礙。綫上世界如何與綫下世界連結，是其中一個法律界常討論的問題。現時的綫上世界發展成熟，已成為一個全面的生態系統，特別是由區塊鏈與人工智能所賦能的元宇宙，便是一個由去中心化，並聚焦於社交連結的3D虛擬世界之網路。現實世界的律法是否能套用於這個從未存在的世界，以及監管機構如何執法也是一大挑戰。

監管往往是創新最大的障礙。事實上，全球的虛擬資產技術發展多年，技術層面的基礎理念已很清晰。除了交易相關的法律框架，金融科技亦涉及不少專利技術，而現行的知識產權制度是否能容納發展神速的金融科技亦成疑問。

知識產權窒礙金融科技發展

美國前總統林肯有句名言：「專利制度為天才之火澆上利益之油。」知識產權從申請、營運、保護都所費不貲，大部分企業沒有投放這些成本後得到直接的回報，以至未能享用到「利益之油」，而強調地域界限的知識產權，也為發展金融科技帶來障礙，現時的專利跨境互認機制及專利資訊交換機制並不成熟，窒礙了本地金融科技的發展。

如何透過推動知識產權融資與貿易，並將知識產權商業化，利用知識產權貿易產生的協同效應而獲得回報，是金融科技創新者一直所渴望的。

一個高效而低成本的知識產權制度，特別是專利制度，是加速虛擬資產科技發展的催化劑，而有關監管制度，亦要配合市場與技術發展的步伐，使虛擬資產能更快被應用與實踐。

撰文：華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜

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