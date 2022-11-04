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中期選舉在即 美股中期選舉後1年表現強勁 

研究報告 17:38 2022/11/04

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美國2022年中期選舉將於11月8日開啟，全部的眾議員以及1/3的參議員將改選。據目前的分析從目前的支持來看，比較可能的情況是民主黨守住參議院而共和黨奪得眾議院。

於中期選舉對股市的影響，據以往數據，中期選舉年美股走勢往往先抑後揚，其他年份則更為平穩。目前全美投票意願高漲，將放大前期民調數據的誤差，令選舉過程預計將充滿戲劇性。

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光大證券指出，今次選舉民主黨和共和黨兩黨均抓住美國民眾關注的重點議題，包括通脹問題、經濟衰退、移民問題、槍支管控、墮胎案、特朗普受調查案等話題大做文章，加強己方選民投票的意願，並利用社會話題激活「沉默的選民」投票。根據目前的提前投票結果來看，本屆選民投票意願非常強烈，這會放大前期民調結果的誤差，給中期選舉帶來不確定性。

中期選舉後1年 美股表現強 

據以往數據，中期選舉年美股走勢往往先抑後揚，其他年份則更為平穩。從歷史上來看，1960年以來美股在大選年份或其他年份中的整體平均值往往持續上升，而在中期選舉年份則表現相對低迷。不過中期選舉年份的10月至11月之間美股表現往往相對較
為強勢。歷史上中期選舉後一年，美股市場普遍收益回報強勁。
統計1960年以來歷次中期選舉後一年內的美股收益，數據顯示美股在中期選舉後一年普遍出現較為強勢的上漲行情。中期選舉後一年標普500指數的收益率平均值為15.76%，而其他年份的平均值為5.76%。

至於A股，在美國中期選舉年份的7至10月表現相對承壓。不同於美股在中期選舉年有明顯的月度走勢變化。

美股流動性偏緊局面料不變

至於中期選舉後的股市展望，美股流動性持續緊縮，短期利淡部分行業。早前美國9月CPI數據再超預期，核心CPI更是連續兩月上漲。通脹壓力的持續導致美聯儲的加息步調遲遲無法放緩，加上9月美聯儲維持加息0.75厘，同時預計年底前仍有機會再加息0.75厘。預期美國聯儲局持續加息下，美股在2022年下半年流動性偏緊這一局面並不會改變。

另方面，中美爭拗持續，A股製造業長期承壓美國正著力於實現美製造業與中國的全面脫鉤，核心策略在於通過供應鏈的「友岸外包」並限制美國國內高科技企業在華投資以遏制中國的高端製造業發展。目前來看，中國在高端製造業領域對世界產業鏈的依賴度相對較高，一旦美國執意要求供應鏈與中國脫鉤，屆時部分行業將不得不面臨需求下行的影響，而其A股表現也將受到一定衝擊。

報告來源：光大證券

編輯：錢家鋒

 

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撰文 : 錢家鋒

經濟數據表現 經濟 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 行業 A股 美股

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