港股已轉勢 年底見19000 財金專欄 2022/11/05 分享： 分享： 中港兩地股市昨日放量急升，過去兩周齊齊出現見底形態「早晨之星」和「破腳穿頭」，中期或已見底，能否重現3月中旬「大奇蹟日」走勢，要睇多個因素。但萬般行情歸於市，資金始終為「王」，錢到則港股有望升至年底甚 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【大奇蹟日再現】港股有水 有奇蹟 （第四版） 2022/11/04 【大奇蹟日再現】港股有水 有奇蹟 （第四版） 中字股實力談 - 潤電重拾增長 火電恢復盈利 2022/11/04 潤電重拾增長 火電恢復盈利 中字股實力談 - 【鷹氣逼人】恒指退守153 港股彈完？（第四版） 2022/11/03 【鷹氣逼人】恒指退守153 港股彈完？（第四版） 中字股實力談 - 中港股反彈 不會幾日鮮 2022/11/02 中港股反彈 不會幾日鮮 中字股實力談 - 【風雨中的早晨】中港股市終見晨星 恒指重上160睇兩因素（第四版） 2022/11/01 【風雨中的早晨】中港股市終見晨星 恒指重上160睇兩因素（第四版） 恒生指數 上海證券交易所綜合股價指數 恒生中國企業指數 美國聯儲局 通脹 債券 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 招商證券（06099） 海通證券（06837）