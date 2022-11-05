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港股已轉勢 年底見19000

財金專欄 2022/11/05

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中港兩地股市昨日放量急升，過去兩周齊齊出現見底形態「早晨之星」和「破腳穿頭」，中期或已見底，能否重現3月中旬「大奇蹟日」走勢，要睇多個因素。但萬般行情歸於市，資金始終為「王」，錢到則港股有望升至年底甚

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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