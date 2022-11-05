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「北馬」明開跑 內地防疫「三最」上路

財金專欄 2022/11/05

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周日（6日）舉辦的北京馬拉松，是北京乃至中國一個重要的體育賽事品牌，其開跑意味着北京大型賽事有序恢復，對中國疫情防控新局有重要啓示。在「北馬」開跑前夕，也正是中國疫情防控政策傳言甚多之時，這些傳言有良

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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