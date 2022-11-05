「北馬」明開跑 內地防疫「三最」上路

周日（6日）舉辦的北京馬拉松，是北京乃至中國一個重要的體育賽事品牌，其開跑意味着北京大型賽事有序恢復，對中國疫情防控新局有重要啓示。在「北馬」開跑前夕，也正是中國疫情防控政策傳言甚多之時，這些傳言有良

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入