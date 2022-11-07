景順：中國新能源股前景吸引

投資者看好結構性增長領域，帶動整個價值鏈從中獲益。強大的政策支持有利新能源板塊的長期增長帶來利好，新能源股因而提供極具吸引力的投資機會。

作為電動汽車領域的先驅，目前中國擁有全世界最大的電動汽車市場，2021年電動汽車產量約佔全球總產量的57.4%。碳中和目標為電動汽車創造了有利的政策環境，各種政策相繼出台，其中包括提供補貼及推出電動汽車積分制，規定車廠每年出售的所有汽車當中必須有一定比例的電動汽車。

與此同時，憑著強大的電動汽車電池價值鏈，中國擁有得天獨厚的競爭優勢。此外，本土企業亦於全球電動汽車電池生產的中下游市場佔有主導地位。

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電動車有助減少對石油依賴

長遠而言，中國的目標是減少對外國石油的進口依賴，而電動汽車使用率的增加有助於減少對石油的依賴。

近年中國電動汽車滲透率的提升由多個因素共同推動。隨著高鐵網絡的快速發展，目前汽車更多地用於市內出行而非跨市交通。傳統的汽油車向電動汽車過渡變得十分普遍，而中國政府亦大力支持電動汽車充電樁的建設。

在32個主要城市中，電動汽車充電樁的平均密度多達每平方公里21.5個。隨著電動汽車使用滲透至三四綫城市，相關基建設施亦預計隨之發展。此外，中國企業在電動汽車電池價值鏈內的佔比高於其他國家，並擁有全球唯一一間全面整合中下游生產業務的電動汽車企業。

在中國電子企業的推動下，智能座艙在中國亦更受歡迎，而智能座艙正是智能電動汽車發展的重要環節。

上游鋰產能是重要瓶頸

不過值得注意的是，鋰在過去三到四年供應短缺，而且價格已上漲兩倍。由於下游企業具備議價能力，電解質材料製造商不得不承擔上漲的鋰成本，導致一直面臨利潤壓力。因此，要想於短期內實現電動汽車發展目標，上游鋰產能是必須突破的重要瓶頸。

中國企業正在迅速擴大布局，同時於海外申請開採許可，以確保鋰的長期供應。一旦供應鏈瓶頸有所緩解，國内的中下游企業可以憑著領先的市場地位相對快速地擴張，以滿足電動汽車需求的預期增長。

現時，相比其他新能源股，電動汽車股估值最高。不過，電池製造商有望在未來兩年保持約35%的增長。我們預計，倘若可持續增長動力不變，長遠而言，電動汽車板塊將保持吸引力。

作者：景順中國A股高級投資組合經理劉徽

編輯：陳紫瑩

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