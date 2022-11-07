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滙豐劉紹文：港股見挾淡倉式反彈後 仍會回落

財金猛人追蹤 07:30 2022/11/07

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恒指上周一跌至今年新低位14597點後，連日展開反彈，全周累升近1,300點，重上16000點關口。

滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文在接受本報專訪時指出，港股現處「複合熊市」，若內地未及時推出震撼性刺激措施，料恒指在挾淡倉後將續尋底，「熊底」有機會低於13000點。

更多關於劉紹文的見解，可點擊下圖。

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劉紹文指，由於港股在短期內跌幅過大，出現技術性反彈也很政策，惟在基本面不改：1）內地未有推出震撼性刺激措施；2）美國繼續加息收水的情況下，料恒指在反彈過後仍會向下。

他續指，恒指由6月底高位22449點，輾轉下跌逾7,800點，或35%，至14597點（2022年市盈率8.2倍），比200天平均綫低近3成，RSI一度跌低見23。

從技術指標來看，港股呈超賣現象，投資氣氛亦處於十分悲觀位置，加上曾跌破過去10年市盈率低位，將出現挾淡倉式的反彈。

劉紹文指，若從恒指由6月尾高位22,449點下跌的跌浪量度，如反彈跌幅0.382，可見17,600點，如反彈0.5，恒指則有望回升至18500點。

他認為只有當聯儲局結束加息，並準備減息時，才有機會進入牛市。他建議投資者可保留實力，精準增加收入，如買入穩定派息的收息股，為下一個牛市做好

記者：陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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