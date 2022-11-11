催化劑全面起動 港股迎千點升

周一討論的港股催化劑，周五轉向正向，促成港股爆升逾1,200點。

放寬「動態清零」──利好

中央防寬防疫措施，並公布關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知，出現3項放寬：

一、對入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

二、取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

三、將風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類，最大限度減少管控人員。原則上將感染者居住地以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域劃定為高風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大；高風險區所在縣（市、區、旗）的其他地區劃定為低風險區。高風險區連續5天未發現新增感染者，降為低風險區。符合解封條件的高風險區要及時解封。

美國加息──利好

周四美國公布10月美國消費者物價指數（CPI），按年上漲7.7%，低於預期的8%，為1月以來的最小漲幅；10月核心CPI同比上漲6.3%，低於預期的6.5%。利率期貨顯示，12月加息0.5厘的機率升至80%。

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港股過山車啟動，繼前周大挫1,348點後，上周反彈1,298點，重越16000關。投資者尋求最新部署指引，該撈貨長坐享升浪，還是保持機動短炒一轉，本欄將拆解近期市場的正反催化劑，嘗試問卜本周大市方向。

一、資金面──利好

上周港股成交額6,7781億元續處較高水平，當中北水淨流入達339.7億元，為2022年至今金額最高的一周。當中兩大恒指權重股騰訊 （00700） 及美團 （03690） 成追貨對象，分別獲得75.1億元及33.2億元北水淨流入。另外兩大恒指權重股──阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 雖不在港股通，仍見資金湧入：

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專訪滙豐劉紹文 熊市幾時完？後市要看萬三點？【下一頁】

二、基本面──利淡

騰訊、美團、阿里巴巴及京東均於本月中後段公布季績，但話資金想炒季績復甦似乎講不過去。參考彭博綜合市場預測，除京東外，其餘權重股均保持疲弱，今年未見明顯的增長復甦：

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三、估值面──利好

不計美團因早年虧損而沒有市盈率參考，其餘三股現時的市盈率均處於歷史最低水平，因價殘而值博：

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市場資金湧入，但港股的基本因素基本沒有太大改變，意味投資者今輪是衝着一些利好消息而來。事實上，今年以來遏抑港股表現的「三座大山」——中美角力、動態清零、美國加息，上周均傳來鬆動的迹象，且看本周利好能否維持：

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另一港股潛在利淡，是「股神」巴菲特旗下的投資旗艦伯克希爾哈撒韋再度減持比亞迪 （01211） ，若本周市場再跟隨，複製8月31日情況，料拖低恒指：車好賣股神照沽！ 大摩狠削比亞迪目標價三成 蔚小理都有份（第三版）

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