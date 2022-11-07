本周大市升跌 看6大催化劑

港股過山車啟動，繼前周大挫1,348點後，上周反彈1,298點，重越16000關。投資者尋求最新部署指引，該撈貨長坐享升浪，還是保持機動短炒一轉，本欄將拆解近期市場的正反催化劑，嘗試問卜本周大市方向。

一、資金面──利好

上周港股成交額6,7781億元續處較高水平，當中北水淨流入達339.7億元，為2022年至今金額最高的一周。當中兩大恒指權重股騰訊 （00700） 及美團 （03690） 成追貨對象，分別獲得75.1億元及33.2億元北水淨流入。另外兩大恒指權重股──阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 雖不在港股通，仍見資金湧入：

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二、基本面──利淡

騰訊、美團、阿里巴巴及京東均於本月中後段公布季績，但話資金想炒季績復甦似乎講不過去。參考彭博綜合市場預測，除京東外，其餘權重股均保持疲弱，今年未見明顯的增長復甦：

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三、估值面──利好

不計美團因早年虧損而沒有市盈率參考，其餘三股現時的市盈率均處於歷史最低水平，因價殘而值博：

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專訪滙豐劉紹文 熊市幾時完？後市要看萬三點？【下一頁】

市場資金湧入，但港股的基本因素基本沒有太大改變，意味投資者今輪是衝着一些利好消息而來。事實上，今年以來遏抑港股表現的「三座大山」——中美角力、動態清零、美國加息，上周均傳來鬆動的迹象，且看本周利好能否維持：

四、中美角力──利好

中美角力今年主要體現在中概股的審計底稿爭議，市場憂慮美國證券交易委員會（SEC）會藉此勒令中概股在美國退市。不過上周五富瑞引述行業檢查的消息指，美國審計人員在香港對中國公司的現場審計似乎「進展順利，沒有大問題」，料可在未來一兩周內完成，預計中概股退市風險到12月或明年1月便會消除。

上周五的升市領頭羊不乏雙重上市股，例如3隻「造車新勢力」，正是反映上述消息。不過，中概股危機消除不代表中美角力完結，特別是本周美國中期大選，總統拜登因遏通脹保民生不力而支持率下滑，慎防他再祭出「中國牌」拉票。

五、放寬「動態清零」──利淡

上周關於中國放寬「動態清零」的揣測愈演愈烈，先是有傳言稱中國當局將成立專門委員會來規劃如何退出「動態清零」政策，但隨後外交部發言人稱不了解有關情況。及後上周五路透引述消息人士指，內地可能很快將入境旅客的新冠隔離時間要求從目前的10日縮短至7或8天；彭博又引述知情人士稱，國務院近期要求中國民用航空局牽頭籌劃取消兩年多前因新冠疫情而設置的國際客運航班熔斷機制。

如果是惠及外商的出入境放寬，的確有一定可能，因為內地航企在10月30日開始執行的冬春航季恢復了多條國際航綫，是重要積極訊號。不過因此就推斷出內地快將退出動態清零則是操之過急，一來內地居民整體的加強針接種率尚未達到90%，二來內地新增染疫人數仍然不斷上升，11月3日新增個案又再突破3,000宗以上，均未為退出動態清零提供充分條件。

此外，國務院聯防聯控機制11月5日召開新聞發布會，重申中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜。要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決落實「四早」，做到早發現、快處置、防外溢。新聞會未有如外界憧憬般宣布將入境旅客的新冠隔離時間要求從目前的10日縮短至7或8天，是一利淡。

六、美國加息──中性

美國加息則是最難移除的一座大山，因為市場對聯儲局加息快將轉向的美好憧憬已被主席鮑威爾打破。他在上周四公布加息0.75厘後釋放了一鴿一鷹兩個訊號︰加息步伐將放慢、但「終點利率」會高於預期，意味着加息持續更久。同時，10月美國非農數據再次強過預期，明確的通脹下行迹象尚未出現。2023年可能全年維持高息，遏抑股市特別是高息股的表現。

但向好處看，美聯儲11月加息已落實，而且12月加息幅度會收窄至0.5厘成市場當前較大共識，起碼從現在起有一個月時間，給市場「靈活」套用加息憧憬操作，直至下周中公布美國CPI，空窗期正是資金歡樂時光。

另一港股潛在利淡，是「股神」巴菲特旗下的投資旗艦伯克希爾哈撒韋再度減持比亞迪（01211），若本周市場再跟隨，複製8月31日情況，料拖低恒指：車好賣股神照沽！ 大摩狠削比亞迪目標價三成 蔚小理都有份（第三版）

記者：陳煒傑

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