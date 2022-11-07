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【中美角力】美國中期選舉如何影響對華立場及加息？（附選舉後股市走勢統計）

研究報告 08:00 2022/11/07

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美國國會中期選舉將於11月8日舉行，市場除關注兩院未來誰屬外，還關心加息步伐會否有所轉變，對華立場和政策是否不同。國泰君安證券多方面分析中期選舉後的5大影響。

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兩院誰屬？

眾議院大機會歸屬共和黨。民調情況顯示，在眾議院的435個議席中，約有228個席位更傾向於共和黨，已經超過218個多數黨席位要求；參議院仍然懸而未決。民調情況顯示，在參議院的100個議席中，約有48個席位更傾向於共和黨，45個席位更傾向於美國總統拜登領導的民主黨，另有7個席位搖擺不定。

加息步伐轉向？

從政治經濟周期的角度分析美聯儲轉向，是對美國政治體制和美聯儲獨立性的認知不足，錯誤地認為政治選舉將對美聯儲政策產生重大影響。事實上，中期選舉對美聯儲的影響非常小。例如2018年中期選舉時，時任美國總統特朗普打破慣例，公開指責自己提名的美聯儲主席鮑威爾（共和黨）的加息行為，要求其停止加息或減息，但2018年美聯儲共加息4次，抵禦來自政府的壓力。

對華立場轉變？

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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