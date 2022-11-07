官方最新回應：內地防疫政策會放寬嗎？

11月4日，中港股市升幅可圈可點，上證指數收市升逾2%，恒生指數收市升逾5%，當日除了中概股審計取得進展的消息刺激之外，市場還流傳一份未經證實的帖子，說內地將會很快公布放寬防疫政策，筆者朋友圈上的內地券商基金經理亦有發布新聞預告，即於11月5日下午三點召開的國務院聯防聯控機制記者會，字裡行間流露著憧憬，暗示記者會上宣布放寬措施。

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不知是否受到該消息刺激，人民幣亦大幅反彈，截至11月4日23時，在岸、離岸人民幣對美元雙雙收復7.19關口。其中，在岸人民幣對美元盤中最高觸及7.1700，日內上漲約1300點；離岸人民幣對美元盤中最高升至7.17195，日內拉升逾1500點，創有記錄以來最大單日漲幅。

但至11月5日，國務院聯防聯控機制新聞發布會終於召開，卻似要打市場的臉。國家衛健委新聞發言人米鋒在會上表示，當前，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜。



要堅持「人民至上、生命至上」 ；，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。

會上央視記者問了很多人都想問的問題，即國家的防控政策近期是否要有所調整？但國家疾控局回應指，實踐證明，關於疫情防控策略和一系列戰略舉措是完全正確的，也是最經濟的、效果最好的。

並且提到，當前，國際疫情迎來新的冬季疫情流行季，國內局部地區疫情反彈趨勢明顯，疊加流感等其他呼吸道疾病傳播風險，疫情形勢更加嚴峻覆雜。、

要堅持「動態清零」總方針不動搖，在總結各地疫情防控實踐和政策實施效果的基礎上，組織專家根據病毒潛伏期、傳播力、致病力的變化，不斷優化完善疫情防控措施，提高科學精準防控水平，進一步統籌好疫情防控和經濟社會發展。

言外之意即是，動態清零的方針並不會改變，市場的預期或已落空

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