粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關

全國政協副主席梁振英呼籲港人，不要空坐去等待與內地通關；內地有科學家則估計，可能早於明年上半年恢復與香港通關。港府和資深建制中人就認為，廣東省正爆疫，不要期望短期內放寬通關。

中共二十大之後，各方對於內

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