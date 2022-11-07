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粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關

財金專欄 2022/11/07

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全國政協副主席梁振英呼籲港人，不要空坐去等待與內地通關；內地有科學家則估計，可能早於明年上半年恢復與香港通關。港府和資深建制中人就認為，廣東省正爆疫，不要期望短期內放寬通關。

中共二十大之後，各方對於內

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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