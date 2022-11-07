粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關 財金專欄 2022/11/07 分享： 分享： 全國政協副主席梁振英呼籲港人，不要空坐去等待與內地通關；內地有科學家則估計，可能早於明年上半年恢復與香港通關。港府和資深建制中人就認為，廣東省正爆疫，不要期望短期內放寬通關。 中共二十大之後，各方對於內 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈 2022/11/04 財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈 有政戲 - 金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害 2022/11/03 金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害 有政戲 - 天文台脫離商經局 更易掛8號波？ 2022/11/02 天文台脫離商經局 更易掛8號波？ 有政戲 - 粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫 2022/11/01 粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫 有政戲 - 夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾 2022/10/31 夏寶龍解讀二十大 揭港4大矛盾 政治 疫情 中國 香港 酒店 廣州 廣東省 流感 梁振英 七人欖球賽