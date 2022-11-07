人行范一飛 因何成「首虎」

中共中央紀委國家監委網站，在11月5日上午10時以一行文字公布，「中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查」。這行簡短的文字，周末在金融圈引起震

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