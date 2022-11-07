人行范一飛 因何成「首虎」 財金專欄 2022/11/07 分享： 分享： 中共中央紀委國家監委網站，在11月5日上午10時以一行文字公布，「中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查」。這行簡短的文字，周末在金融圈引起震 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「北馬」明開跑 內地防疫「三最」上路 2022/11/05 「北馬」明開跑 內地防疫「三最」上路 國情知聞 - 二十大後外交季 謀新戰略機遇 2022/11/04 二十大後外交季 謀新戰略機遇 國情知聞 - 防疫兩個轉變放鬆台階隱現？ 2022/11/03 防疫兩個轉變放鬆台階隱現？ 國情知聞 - 人民幣走勢波動 決定因素何在？ 2022/11/02 人民幣走勢波動 決定因素何在？ 國情知聞 - 易綱金融工作報告 預示來年重點 2022/11/01 易綱金融工作報告 預示來年重點 金融 中國 中國人民銀行 中紀委 監察委 銀行