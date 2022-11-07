美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 財金專欄 2022/11/07 分享： 分享： Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）買下Twitter後，炒人毫不留情，一砍便砍掉3,700人的飯碗，佔總員工數目近50%，炒人炒得急，甚至招來訴訟，原來當地要求企業大規模裁員要有60日通知， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 2022/11/06 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 國金札記 - 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠 2022/11/04 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 2022/11/03 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 國金札記 - 對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？ 2022/11/03 對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？ 俄油價上限 旨在紓油荒 2022/11/02 俄油價上限 旨在紓油荒 經濟 美國 裁員 疫情 通脹 加息 就業 地產 失業 汽車