美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）買下Twitter後，炒人毫不留情，一砍便砍掉3,700人的飯碗，佔總員工數目近50%，炒人炒得急，甚至招來訴訟，原來當地要求企業大規模裁員要有60日通知，

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