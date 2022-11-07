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【港股反彈】十五張圖拆解資金流向

研究報告 07:00 2022/11/07

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港股上周反彈幅度1500點，最後一天成交大增至1886.5億元。
從大市沽空額去看，歷史高位為24.54%，上周五下降至14%，指出挾淡倉的過程很大可能已經完成。這裏解釋了港股上周為何大升，並說明一個基本的問題：淡風已散。

恒生指數上周五曾升1173點，主因是傳言中國放鬆清零政策。不過，衛生部門官員上周六表示，由於疫情形勢更加嚴峻複雜，中國將堅持「動態清零」總方針不動搖，與股市投資者的期望存在落差。

高盛認為中國已透露出一些可能退出清零政策的信號，例如試圖緩解公眾對新冠病毒和其他醫療制劑的擔憂。然而在準備工作完成前，政府仍需堅持清零政策。這可能需要幾個月時間，預期重新開放將在明年第二季。

綜合港股通南下資金的流入數據，港股短綫的回吐應該有限。

今年9月底以來，港股儘管出現幅度極大的大跌行情，但南下資金卻出現了近年來前所未有的持續大規模淨流入現象，累計淨買入超過了1300億港元。

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其中，這些資金抄底最多的是各大互聯網科技巨頭。儘管之前不斷下跌，但越跌越買。比如騰訊 （00700） 從9月以來，南下資金就不斷入場抄底，從日均5億港元，到10億，甚至有時經常超過20億港元。
美團 （03690） 也是如此，南下資金的淨買入規模也在不斷放大。

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顯然，南下資金的大量流入是有非常強的針對性。
其中資金流入的股份包括騰訊、美團、藥明生物 （02269） 、快手 （01024） 、理想 （02015） 、港交所 （00388） 、思摩爾 （06969） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 。資金流入不明顯或流出的，包括中國企業ETF （02828） 、康希諾 （06185） 、小鵬 （09868） 、新東方在線 （01797）

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 市場風向

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