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雙11不被看好 天貓低調不倒數 9圖睇大摩評價電商平台（第二版）

研究報告 12:15 2022/11/12

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雙11完結，過往多個電商平台都會舉辧造勢晚會，以倒計時的方法公布銷售額，但今年多個平台都冷處理，不再維持傳統。

阿里巴巴  （09988）  第14届「天貓雙11」結束，天貓表示，今年天貓雙11穩中向好，交易規模與去年持平。阿里巴巴未有公布整個雙11活動商品成交額金額，參考去年同期數據，天貓雙11在11月1日至11日最終成交額達5403億元人民幣。

路透社報導指，受到中國嚴厲的「動態清零」防疫政策及經濟成長嚴重遲滯的雙重影響，中國民眾消費意願及信心正處於低潮。在中國國家主席習近平越來越強調「共同富裕」政策下，阿里巴巴集團正力圖淡化雙11相關議題的造勢。

（第二版更新於11月12日下午12：15）

摩根士丹利發布研究報告分析電商平台大戰，其表示內地的疫情政策變化，將是關鍵所在。

專訪滙豐劉紹文 熊市幾時完？後市要看萬三點？【下一頁

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摩根士丹利表示，隨著電商行業漸趨成熟、增長放緩，再加上投資者的避險情緒，料市場仍需要一些時間對電子商務和競爭達成新的估值共識，宏觀、監管環境等是需要考慮的關鍵因素。因此，建議投資者不要追逐成長型股票。大摩對京東和阿里巴巴保持增持評級。

關鍵數據方面，可留意近期雙11業績和22年的第四季前景。

雖然9月網上商品零售額好於市場預期，但只有拼多多和抖音/快手電子商務獲得了更多的市場份額。這是由於：

  • 消費情緒仍然相對疲弱；
  • 2021年阿里巴巴和京東的雙11銷量基數較高；
  • 預計直播電商平台在今年雙11會採取更積極進取的促銷活動，但仍不會對今年最後兩個月的細分市場產生較大影響。

報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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