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電商平台決戰雙11 用9圖睇大摩評價

研究報告 16:09 2022/11/10

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雙11開鑼，摩根士丹利發布研究報告分析電商平台大戰，其表示內地的疫情政策變化，將是關鍵所在。

專訪滙豐劉紹文 熊市幾時完？後市要看萬三點？【下一頁

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摩根士丹利表示，隨著電商行業漸趨成熟、增長放緩，再加上投資者的避險情緒，料市場仍需要一些時間對電子商務和競爭達成新的估值共識，宏觀、監管環境等是需要考慮的關鍵因素。因此，建議投資者不要追逐成長型股票。大摩對京東和阿里巴巴保持增持評級。

關鍵數據方面，可留意近期雙11業績和22年的第四季前景。

雖然9月網上商品零售額好於市場預期，但只有拼多多和抖音/快手電子商務獲得了更多的市場份額。這是由於：

  • 消費情緒仍然相對疲弱；
  • 2021年阿里巴巴和京東的雙11銷量基數較高；
  • 預計直播電商平台在今年雙11會採取更積極進取的促銷活動，但仍不會對今年最後兩個月的細分市場產生較大影響。

報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政

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...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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