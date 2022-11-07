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投資意慾低迷  工商舖市場未見曙光

地產 11:58 2022/11/07

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息口續向上，令投資成本上升，工商舖投資意慾更低，同時需求上欠缺利好因素，相信交投氣氛持續低迷。

近兩個月整體樓市氣氛一般，工商舖投資持續淡靜。中原(工商舖)資料顯示，10月份市場共錄得約253宗工商舖買賣個案，對比9月份稍為上升約2.84%；而成交數字實際仍處於低水平，再次跌破300宗水平，暫為2022年第二低，按年同期比較更遞減約37.37%。至於金額方面，在矚目大額成交宗數欠奉下，10月總成交金額錄得約41.2億元，按月下跌約67.36%，相對與去年同期亦見萎縮，下滑約45.68%。

工商舖買家，主要為投資者，入市首要條件，定是考慮投資成本，而美國近日再度加息，香港亦跟隨，按現時H按已上升至逾3厘，投資成本顯著上升。同時間，工商舖回報率，現時普遍約3至3.5%，投資者考慮到回報率追不上借貨成本，便開始卻步。

投資工商舖另一憧憬，就是價格上升。工商舖除了工廈表現較為穩定外，商廈空置率不斷創新高，舖位面對同樣問題。在「0+3」入境措施下，本港商業氣稍為改善，但仍未吸引大量商業活動出現，而遊客數字更是未見突破，故此商廈及舖位，現階段租金難以反彈。與內地正式通關前，投資者仍會非常審慎，預計投資氣氛持續低迷至年尾，當中料以出租率理想、用途較靈活的工廈，相對較吸引投資者留意。

記者：梁建國
 

投資意慾低迷  工商舖市場未見曙光

欄名 : 樓市分析

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