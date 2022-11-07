洪灝：未來數月市場續風高浪急（第三版）

有「中國最精準策略師」美譽、對沖基金思睿駐港首席經濟學家洪灝發表最新觀點，重點如下：

近期展開的史詩級反彈行情，肇始於2020年2月新冠疫情首次爆發時的市場最低點。疫情以來，美國的財政和貨幣政策連番上陣，中國則堅持動態清零方針。到如今，中國市場回到了疫情最初原點，美股也將亦步亦趨。

中美成長型資產深受增長放緩的拖累，被稱為「下一個中國」的越南未能獨善其身。

港股軋空。但HIBOR的飆升預示著未來數月全球震波漸行漸近，源頭很可能來自美國市場。

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洪灝認為，一個人必須能夠調和兩種看似矛盾對立的觀點，盡管做空在港股總成交量的佔比，正從歷史高位拐頭向下，並成為史詩級空頭回補的一波助力，但3個月期HIBOR飆升至2007年以來最高水平，預示著未來數月市場將風高浪急，市場波動很可能將源自美國市場。

中國和越南股市相似的走勢表明，中國股市的拋壓與外國投資者所相信的共識相悖。美國和中國的成長型資產不過是受了增長放緩的拖累。

盡管反彈行情展開，其實與2020年2月新冠疫情爆發時市場的最低點一致。美股也很快將回落至這一水平。盡管疫情防控策略不同，中國主要通過行政措施，美國主要通過財政和貨幣手段，但東西方市場似乎都先後回到了最初的起點。

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【第二版】加入內容如下：

洪灝：內地防疫 有些微妙轉變不容忽視

洪灝指出，雖然上周六舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會，表面上並未透露更多實質性改變，但有些許微妙轉變不容忽視。

例如，部分城市因簡單化、「一刀切、層層加碼」的疫情防控政策被點名通報。發布會還強調，要繼續穩步推進老年人的疫苗接種工作。在國內社交媒體輿論場中，一些「意見領袖」開始發聲質疑某些過度防疫的措施，及其對於社會和經濟影響。

他認為，除卻這些循序漸進的積極進展為A股市場的反彈平添助力外，港股的做空在總成交量的佔比也開始從歷史高點拐頭向下，這一跡象表明了空頭回補是港股反彈的部分動力。

空頭回補往往較指數的運行滯後一到兩個月，因此應有助維持市場上漲勢頭。而港股的大市成交量和做空交易均處於低位，表明市場正在艱難尋底的過程中。

盡管做空佔比正從歷史高位開始減倉，但在成交量如此低迷的情況下，空平交易還能維持多久尚有待觀察。以史為鑒，HIBOR的飆升預示著波動率即將尾隨而至。如是，這極有可能是拜美國市場的風高浪急所賜。

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【第三版】加入內容如下：

洪灝表示，在比較了過去五年中國和越南的大市走勢後，認為兩市場走勢相似，中國市場領先越南市場長達三個月之久。以史為鑒，越南股市很可能會進一步下挫。

越南一向被視為中國年輕的接棒者，亦為社會主義市場經濟機制，廣受東西方投資者的追捧。如中國股市的下跌完全是個體因素所致，為何這兩市場走勢又這般相似？

「我們進一步比較了一些全球備受關注的成長型資產，即方舟基金（美：ARKK）、恒生科技指數、滬深300 指數以及離岸人民幣CNH。 （於我們而言）毫不奇怪，這些資產運行的路徑軌跡基本一致。換言之，中國科網股和成長型資產大跌的原因，很可能與以方舟基金為代表的美國成長型股票的一路走低有著更多的共性。這極有可能是由於全球增長放緩——這也是美國和中國成長型資產的共通之處。」

洪灝又提到：

值得注意的是，上周史詩級反彈行情的起始水平，其實是2020年中國農歷新年後的市場最低點——彼時在岸市場於新冠疫情爆發後重新開放。

他續道：

三年前，我們對這一尚未變異而更加致命的病毒一無所知。那時，我們沒有疫苗和藥物護體，也勿論應對疫情的經驗和設施。正如鮑勃·迪倫所唱的那樣，「當黑暗席卷了世界，道路滿是泥濘」，前進的道路是「一條汗水和鮮血所鋪就的荊棘之路」，那時是絕望的時刻。然而，市場卻奇跡般地探得底部，並從搖搖欲墜的邊緣絕地反彈。

（不斷更新）

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編輯：鄭耀宗

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