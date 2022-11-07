洪灝：未來數月市場續風高浪急（第二版）

對沖基金思睿駐港首席經濟學家洪灝發表最新觀點，重點如下：

近期展開的史詩級反彈行情，肇始於2020年2月新冠疫情首次爆發時的市場最低點。疫情以來，美國的財政和貨幣政策連番上陣，中國則堅持動態清零方針。到如今，中國市場回到了疫情最初原點，美股也將亦步亦趨。

中美成長型資產深受增長放緩的拖累，被稱為「下一個中國」的越南未能獨善其身。

港股軋空。但HIBOR的飆升預示著未來數月全球震波漸行漸近，源頭很可能來自美國市場。

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洪灝認為，一個人必須能夠調和兩種看似矛盾對立的觀點，盡管做空在港股總成交量的佔比，正從歷史高位拐頭向下，並成為史詩級空頭回補的一波助力，但3個月期HIBOR飆升至2007年以來最高水平，預示著未來數月市場將風高浪急，市場波動很可能將源自美國市場。

中國和越南股市相似的走勢表明，中國股市的拋壓與外國投資者所相信的共識相悖。美國和中國的成長型資產不過是受了增長放緩的拖累。

盡管反彈行情展開，其實與2020年2月新冠疫情爆發時市場的最低點一致。美股也很快將回落至這一水平。盡管疫情防控策略不同，中國主要通過行政措施，美國主要通過財政和貨幣手段，但東西方市場似乎都先後回到了最初的起點。

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【第二版】加入內容如下：

洪灝指出，雖然上周六舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會，表面上並未透露更多實質性改變，但有些許微妙轉變不容忽視。

例如，部分城市因簡單化、「一刀切、層層加碼」的疫情防控政策被點名通報。發布會還強調，要繼續穩步推進老年人的疫苗接種工作。在國內社交媒體輿論場中，一些「意見領袖」開始發聲質疑某些過度防疫的措施，及其對於社會和經濟影響。

他認為，除卻這些循序漸進的積極進展為A股市場的反彈平添助力外，港股的做空在總成交量的佔比也開始從歷史高點拐頭向下，這一跡象表明了空頭回補是港股反彈的部分動力。

空頭回補往往較指數的運行滯後一到兩個月，因此應有助維持市場上漲勢頭。而港股的大市成交量和做空交易均處於低位，表明市場正在艱難尋底的過程中。

盡管做空佔比正從歷史高位開始減倉，但在成交量如此低迷的情況下，空平交易還能維持多久尚有待觀察。以史為鑒，HIBOR的飆升預示著波動率即將尾隨而至。如是，這極有可能是拜美國市場的風高浪急所賜。

（不斷更新）

編輯：鄭耀宗

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