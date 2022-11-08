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內地防疫「外鬆內緊」 或轉入過渡期

中國 08:30 2022/11/08

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秋去春來，今日立冬。對於冬天的起始，人們總有不同理解，有人認為是凜冬將至，也有人認為春天已經不遠。有如內地防疫政策最近顯現出不少調整，但對於「從嚴」還是「從寬」，卻呈現兩極化的理解。

...

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