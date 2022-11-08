內地防疫「外鬆內緊」 或轉入過渡期 中國 08:30 2022/11/08 分享： 分享： 秋去春來，今日立冬。對於冬天的起始，人們總有不同理解，有人認為是凜冬將至，也有人認為春天已經不遠。有如內地防疫政策最近顯現出不少調整，但對於「從嚴」還是「從寬」，卻呈現兩極化的理解。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」 2022/11/07 花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」 內地增近5500宗本土感染 廣東省逾2000宗 2022/11/07 內地增近5500宗本土感染 廣東省逾2000宗 疫情影響 廣州明年5月世界田聯接力賽推遲至2025 2022/11/03 疫情影響 廣州明年5月世界田聯接力賽推遲至2025 廣州海珠區增1253宗感染 管控區人員擅自外出致疫情外溢 2022/11/06 廣州海珠區增1253宗感染 管控區人員擅自外出致疫情外溢 你可能感興趣 花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」 16:54 2022/11/07 花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」 內地增近5500宗本土感染 廣東省逾2000宗 09:35 2022/11/07 內地增近5500宗本土感染 廣東省逾2000宗 疫情影響 廣州明年5月世界田聯接力賽推遲至2025 17:50 2022/11/03 疫情影響 廣州明年5月世界田聯接力賽推遲至2025 防疫措施 疫情 疫苗 BioNTech 中華人民共和國國家發展和改革委員會 內政 經濟 政治 北京 上海