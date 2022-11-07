港股絕地反彈 能否持續可回望2018年Q4

港股於上周五大成交勁抽升逾800點後，周一恒指繼續上揚。令市場對港股見底的信心提升，惟投資者港股的升勢能否持續。

港股絕地反擊，恒指大升821點或5.4%，成交高達1,886億元，為6月以來最勁。周一港股延續升勢，恒指周一增高見16821點，進一步逼近17000點大關。恒指周一再現大成交升上揚，大市升434點，成交額逾1,400億元。港股連日大成交上漲，令市場氣氛高漲。

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對於港股的短期走向，國海證券指，港股當前反彈可能持續，但也可能因為金融市場對疫情防控政策預期，進而影響對經濟復甦斜率的預期的反覆變化而抑制持續大漲行情的出現。無論如何，經濟逐漸復甦、回穩向上的大趨勢不會改變。

政策方面，國海證券認為在「堅持以經濟建設為中心」的國務院會精神指導下，堅持「動態清零」總方針不動搖的背景下，未來在「提高科學精准防控水準」方面有利於推動經濟向上。

2018年Q4 港股受貿易戰及宏觀去槓桿影響

國海證券指出，目前港股的處境，可以類比2018年第4季時的情況。該行指出，2018年是股市比較特殊的一年，當時金融市場經歷了中美貿易摩擦、宏觀去槓桿、「國進民退」討論等重大事件，而2019年春季A股和港股則出現較好的行情；2022年也是比較特殊的一年，金融市場經歷了疫情持續衝擊、美聯儲高強度加息、美俄等大國博弈事件。

回望2018年10月19日，國務院副總理劉鶴就經濟金融熱點問題接受採訪，認為「社會上所謂『國進民退』的議論，既是片面的，也是錯誤的。最近，一些前期通過高負債擴張較快的民企，由於偏離主業，在流動性上遇到困難，國有銀行或者國有企業進行幫助甚至重組，是幫助民營企業度過難關，恰恰體現國企和民企相互依存、相互合作，我認為是好事，不存在『國進民退』的問題。」

到2018年10月20日，國務院金融穩定發展委員會召開防範化解金融風險第十次專題會議，會議強調10月19日對外宣佈的穩定市場、完善市場基本制度、鼓勵長期資金入市、促進國企改革和民企發展、擴大開放等五方面政策，要快速扎實地落實到位。

2018年11月港股反彈，但是2018年12月港股二次探底，直到2019年1月港股開啟了大幅度反轉行情。

而在今年，2022年11月4日，《人民日報》刊發國務院副總理劉鶴署名文章《把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來》，文章認為「黨的二十大報告提出，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。這是黨中央基於國內外發展環境變化和新時代新征程中國共產黨的使命任務提出的重大戰略舉措，對於今後一個時期有效發揮大國經濟優勢、加快構建新發展格局、推動高品質發展、全面建設社會主義現代化國家，具有重要意義。」 ；

國海證券認為《人民日報》這個署名文章有利於股市回暖反彈，但是股市能否立刻開啟大反轉，2018年Q4港股的走勢具有一定的思考意義。 ；

報告來源：國海證券

編輯：錢家鋒

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