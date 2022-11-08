大市高度波動 不宜追入或撈底

上周美股走勢明顯受制於美國聯儲局的議息結果。美聯儲公開市場委員會（FOMC）在上周的利率決議中，暗示可能會放緩加息步伐後，股市在周四大漲；但是聯儲局主席鮑威爾隨後澄清了這一預測，並表示在控制住通脹之前，不會停止加息，股票市場氣氛隨即急轉直下，道指旋即由33000點水準，急跌至32200點。

美國銀行發布研報顯示，由於當前市場高度波動，以及對美國利率前景的質疑，引發了避險情緒，投資者加速轉向現金型投資基金（現金基金）。

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美銀援引EPFR Global的資料指出，截至11月2日的一周內，現金基金的資金流入高達621億美元，反映出投資者對避險美元的需求，自第四季度以來，這一資產類別吸引了1,940億美元資金流入。投資者將風險資產敞口降至即使在全球金融危機期間也未見過的低水準，顯示在「令人絕望」的經濟前景下，投資者已經完全繳械投降。

從歷史數據分析，標普500指數在2007年10月見頂後急劇下跌，並於2009年3月達到最低點，比高點下挫57%。不過，根據Bespoke Investment Group的資料，在這個過程中，許多交易員因錯誤地認為股市已投降，而遭受損失，因為標普500指數出現了十多次漲幅至少為5%的反彈。今年以來，標普500指數已出現了連續5個月漲幅超過7%的情況，反彈相當強勁。

但是，現時仍沒有證據證明美國經濟已經觸底，高通脹、全球經濟衰退，以及央行鷹派立場仍然困擾著市場。即使股市已經觸底，相信美股的反彈也不會是一帆風順的。

本周市場將會迎來兩個具有關鍵作用的事件，左右著美股趨勢。一是美國的中期選舉，如果民主黨在11月8日的中期選舉中意外獲勝，可能令投資者擔心民主黨控制的國會將進一步增加財政支出，從而進一步推高通脹。歷史經驗表明，若執政黨失去一院或兩院，短期對美股偏利空，對美債影響不顯著；中長期看，相較於控制兩院時期，美股和黃金表現更弱。

另一方面，投資者亦密切關注周四公布的消費物價指數（CPI）資料。9月CPI資料超出預期，升至40年高位，而在美聯儲連番大幅加息後，通賬壓力是否有所放緩，直接影響後市。

不過，即使CPI有所回落，也遠遠超出了美聯儲可以接受的水準。富國銀行預計，如果CPI低於0.4%，美聯儲的最終利率（美聯儲可能停止加息的水準）將下降12個基點，而更廣泛的市場預期估計，該數字每月增長0.5%。

因應現階段影響市場情況的因素比較反覆，美股下行的風險仍大，筆者建議投資者審視手上持有的股票，維持定下的投資目標和策略，選擇一些現金流、盈利和營運都良好的公司，較為理想。

撰文：惠峰國際發展董事張玉峰

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