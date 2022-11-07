從競選開支 拆解中期選舉 國際 21:06 2022/11/07 分享： 分享： 玩民主選舉的遊戲，錢是首要條件，今年美國競選廣告開支可佔美國傳媒收入4%，當然錢多不一定贏，但沒錢更不可能贏，故看錢的流向，各處競選籌款花錢的狀況，便可對11月8號的中期選舉選情有一個大致的掌握，較易在紛亂的選舉新聞中理出頭緒。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 2022/11/06 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 2022/11/03 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 俄油價上限 旨在紓油荒 2022/11/02 俄油價上限 旨在紓油荒 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 2022/11/01 馬斯克改造Twitter 炒人僅首步 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 2022/10/31 按息飇殺傷力勁 環球樓市續受壓 你可能感興趣 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 21:27 2022/11/06 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 21:21 2022/11/03 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 俄油價上限 旨在紓油荒 22:18 2022/11/02 俄油價上限 旨在紓油荒 最新專欄文章 國金札記 - 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 今日 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 2022/11/06 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 國金札記 - 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠 2022/11/04 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 2022/11/03 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 國金札記 - 對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？ 2022/11/03 對俄油價設上限 歐美旨在紓油荒？ 選舉 政治 美國共和黨 美國民主黨 亞利桑那 賓夕法尼亞 佛羅里達 美國 通脹