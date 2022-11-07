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從競選開支 拆解中期選舉 

國際 21:06 2022/11/07

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玩民主選舉的遊戲，錢是首要條件，今年美國競選廣告開支可佔美國傳媒收入4%，當然錢多不一定贏，但沒錢更不可能贏，故看錢的流向，各處競選籌款花錢的狀況，便可對11月8號的中期選舉選情有一個大致的掌握，較易在紛亂的選舉新聞中理出頭緒。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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