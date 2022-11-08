美選舉今決勝      影響大市幾何？

美國的中期選舉將於11月的首個周二，即11月8日進入終選階段。根據美國憲法，美國國會每兩年進行一次選舉，從中改選出三分一的參議院議員，以及全部眾議院議員。美國總統選舉每四年一次，因此有一次國會選舉將在總統任中舉行，此次選舉被稱為中期選舉。市場歷史經驗顯示，無論選舉結果如何，中期選舉結束後的一年，美股均有望表現積極。據CapitalGroup統計，1950年以來，總共18次中期選舉後的一年平均回報率為15%，高於同期所有其他年份回報率8個百分點。

今次中期選舉結果，預計共和黨佔優，對美國經濟和市場的影響值得關注。共和黨大概率獲得眾議院選舉勝利。根據FiveThirtyEight的預測，共和黨在眾議院有84%的勝率。自從今年6月羅訴韋德案被最高法院推翻後，民主黨在眾議院獲得的支持變多，不過這並不能抵消共和黨在今年夏天之前積累的優勢。

參議院競爭相對激烈，兩黨勝負難料。根據FiveThirtyEight的最新預測（11月5日），共和黨有54%的機會贏得參議院的選舉。目前主要的搖擺州有內華達州、喬治亞州以及賓夕法尼亞州，奪得這3個州的2個即可獲得參議院選舉的勝利。

經濟方面，共和黨佔優對通脹的影響有利有弊︰

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