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施羅德：美國會僵局 股市最有利

財金專欄 2022/11/08

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對投資者而言，兩黨都不滿意的美國中期選舉結果或許才是最佳結果，特別是這將明確地促使美國聯儲局控制通脹。

中期選舉通常不利於美國總統所屬政黨。自第二次世界大戰以來，舉行過的19次「中期選舉」當中，時任總統

...

撰文 : George Brown 施羅德投資經濟師

欄名 : 名家觀點

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