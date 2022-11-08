施羅德：美國會僵局 股市最有利 財金專欄 2022/11/08 分享： 分享： 對投資者而言，兩黨都不滿意的美國中期選舉結果或許才是最佳結果，特別是這將明確地促使美國聯儲局控制通脹。 中期選舉通常不利於美國總統所屬政黨。自第二次世界大戰以來，舉行過的19次「中期選舉」當中，時任總統 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : George Brown 施羅德投資經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：10月中國經濟數據疲弱 2022/11/04 中金：10月中國經濟數據疲弱 百達：私募依然鍾情科技板塊 2022/11/03 百達：私募依然鍾情科技板塊 PGIM：經濟明年陷入可控衰退 2022/11/02 PGIM：經濟明年陷入可控衰退 名家觀點 - 信銀梁淑怡：尋找抗高通脹的債券選擇 2022/11/01 信銀梁淑怡：尋找抗高通脹的債券選擇 法國外貿銀行艾西亞：晶片禁令衝擊收入 2022/10/28 法國外貿銀行艾西亞：晶片禁令衝擊收入 經濟 美國 政治 金融 通脹 貨幣政策 美國聯儲局 選舉 白宮 地緣政治