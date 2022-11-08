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埃安估值千億 廣汽水漲船高

財金專欄 2022/11/08

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港股昨日再升，但高位明顯有沽壓，小心調整！若然大市回氣，不妨留意汽車股，當中廣汽集團（02238）的新能源汽車銷量保持以倍計的增長。而新能源車業務埃安估值超過1,000億元人民幣，廣汽股價又在盈利高增

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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