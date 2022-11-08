埃安估值千億 廣汽水漲船高 財金專欄 2022/11/08 分享： 分享： 港股昨日再升，但高位明顯有沽壓，小心調整！若然大市回氣，不妨留意汽車股，當中廣汽集團（02238）的新能源汽車銷量保持以倍計的增長。而新能源車業務埃安估值超過1,000億元人民幣，廣汽股價又在盈利高增 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指下一目標17100（第四版） 2022/11/07 恒指下一目標17100（第四版） 中字股實力談 - 港股已轉勢 年底見19000 2022/11/05 港股已轉勢 年底見19000 中字股實力談 - 【大奇蹟日再現】港股有水 有奇蹟 （第四版） 2022/11/04 【大奇蹟日再現】港股有水 有奇蹟 （第四版） 中字股實力談 - 潤電重拾增長 火電恢復盈利 2022/11/04 潤電重拾增長 火電恢復盈利 中字股實力談 - 【鷹氣逼人】恒指退守153 港股彈完？（第四版） 2022/11/03 【鷹氣逼人】恒指退守153 港股彈完？（第四版） 新能源汽車銷量 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 廣汽集團（02238） 新能源 人民幣 板塊