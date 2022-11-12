  • 26°C
香港時間 : 20221112日 (週六) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走？

地產 12:49 2022/11/12

分享：

分享：

加息陰霾籠罩下，二手屋苑造價正緩緩下跌，尤其當大型屋苑造價跌穿心理關口位時，二、三綫屋苑會跟隨下跌，形成一浪低於一浪的情況。

  • 買賣雙方會以9成按揭關口定價
  • 銀行網上估價成樓價參考指標
  • 大型屋苑呎價連環跌穿萬元關

過去政府未放寬9成按揭樓價上限時，買賣雙方會按照9成按揭成數的心理關口，作釐定入市的參考，例如當年600萬元單位僅能承造8成按揭，故沙田第一城2房單位難衝破600萬元關口。

相反樓價下跌時，沒有按揭借貸的限制，故跌市速度相對快，當指標屋苑沙田第一城跌穿500萬元關口後，二、三線屋苑即時跟隨下跌，例如大埔中心上月錄6宗成交，4宗低低於500萬；較遠的粉嶺中心及粉嶺名都，上月亦全綫跌穿500萬元關口，最平成交價420萬元，有機會短期跌穿400萬元關口。質素更加次一級的大圍金獅花園，甚至跌穿300萬元關口。

另一個樓價下跌的參考指標是，銀行網上估價，因為買賣雙方討價還價一般以銀估價作為參考值。而近日銀行對大型屋苑的估價可謂全綫下跌，例如鰂魚涌太古城及康怡花園，銀行估價一個月內下滑5.4%；沙田第一城銀行估價按月下跌6.8%，準買家還價更加大，因而拖低整體樓價。

除了成交價外，近月不少大型屋苑呎價跌穿1萬元關口，例如天水圍嘉湖山莊10月錄24宗成交，逾半單位跌穿萬元關口，同區二綫屋苑也受影響，屯門大興花園剛錄11月首宗成交呎價跌穿1萬元關口，屬5年低位。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

政府減辣 樓價即可止跌回升?
2022/10/19
政府減辣 樓價即可止跌回升?
銀主盤存量有增無減 樓價再增陰霾
2022/10/25
銀主盤存量有增無減 樓價再增陰霾
負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？
2022/10/31
負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？
加息拖累樓價再跌1成？
2022/11/05
加息拖累樓價再跌1成？

你可能感興趣

政府減辣 樓價即可止跌回升?
09:00 2022/10/19
政府減辣 樓價即可止跌回升?
銀主盤存量有增無減 樓價再增陰霾
12:00 2022/10/25
銀主盤存量有增無減 樓價再增陰霾
負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？
20:04 2022/10/31
負面消息圍困 樓價搖搖欲墜 ？

最新專欄文章

專家樓論 - 房策硬指標
2022/11/11
房策硬指標
專家樓論 - 啟德新盤變陣 招標添靈活度
2022/11/10
啟德新盤變陣 招標添靈活度
專家樓論 - 心理關口
2022/11/10
心理關口
專家樓論 - 有沒有做好滯銷的準備？
2022/11/09
有沒有做好滯銷的準備？
專家樓論 - 下一波壓力
2022/11/08
下一波壓力
估價 按揭貸款 二手市場 加息 嘉湖山莊 太古城 沙田第一城

上一篇文章

樓市交投疲軟 代理生存環境趨嚴峻

下一篇文章

業主睇淡 二綫街舖蝕讓幅度擴大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
拜登變跛腳鴨 一定是壞事？
中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
中選改變形勢 未必再是拜特之爭？
內房反彈能否持續？
內房反彈能否持續？
催化劑全面起動 港股迎千點升
催化劑全面起動 港股迎千點升
【通脹偵察站】美國10月通脹7.7%低於預期 金價跑出見近三個月新高（持續更新）
【通脹偵察站】美國10月通脹7.7%低於預期 金價跑出見近三個月新高（持續更新）
港島地價跌穿1萬的啟示
港島地價跌穿1萬的啟示