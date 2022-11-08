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警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏

財金專欄 2022/11/08

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近年網騙十分猖獗，不少中招者，竟是高學歷人士，警方曾諮詢過心理學家的意見：為何這些人會中招？警隊高層的貼士是：如果有人聲稱是內地公安來電，百分百是假，因為內地公安不會直接打電話予港人！另外就是貪心！

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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