警防網騙貼士 「公安」來電100%有伏 財金專欄 2022/11/08 分享： 分享： 近年網騙十分猖獗，不少中招者，竟是高學歷人士，警方曾諮詢過心理學家的意見：為何這些人會中招？警隊高層的貼士是：如果有人聲稱是內地公安來電，百分百是假，因為內地公安不會直接打電話予港人！另外就是貪心！ 警 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關 2022/11/07 粵爆疫難鬆綁 消息：勿望短期寬通關 有政戲 - 財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈 2022/11/04 財爺陽性毋須隔離？ 拆解來龍去脈 有政戲 - 金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害 2022/11/03 金融峰會9成半人坐到尾 馬時亨讚厲害 有政戲 - 天文台脫離商經局 更易掛8號波？ 2022/11/02 天文台脫離商經局 更易掛8號波？ 有政戲 - 粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫 2022/11/01 粵爆疫澳嚴厲抗疫 消息：內地難快寬防疫 香港 銀行 海鮮 廣告 廣告 網上購物 門票 演唱會 公園 露營