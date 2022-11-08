熱議關鍵內需 防「二次探底」 財金專欄 2022/11/08 分享： 分享： 中國經濟被認定在變局前夜，這種時候可能流言漫天，也可能有更深入的前景思辨。近日多位經濟學家提出，內需應是當前中國經濟的關鍵，同時有經濟學家指出，在內外需交替之際，要防止出現經濟的「二次探底」。 中國經濟 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 人行范一飛 因何成「首虎」 2022/11/07 人行范一飛 因何成「首虎」 國情知聞 - 「北馬」明開跑 內地防疫「三最」上路 2022/11/05 「北馬」明開跑 內地防疫「三最」上路 國情知聞 - 二十大後外交季 謀新戰略機遇 2022/11/04 二十大後外交季 謀新戰略機遇 國情知聞 - 防疫兩個轉變放鬆台階隱現？ 2022/11/03 防疫兩個轉變放鬆台階隱現？ 國情知聞 - 人民幣走勢波動 決定因素何在？ 2022/11/02 人民幣走勢波動 決定因素何在？ 中國 經濟 美國 政治 通脹 貨幣政策 A股 地緣政治 經濟衰退 中國社會科學院