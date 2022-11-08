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熱議關鍵內需 防「二次探底」

財金專欄 2022/11/08

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中國經濟被認定在變局前夜，這種時候可能流言漫天，也可能有更深入的前景思辨。近日多位經濟學家提出，內需應是當前中國經濟的關鍵，同時有經濟學家指出，在內外需交替之際，要防止出現經濟的「二次探底」。

中國經濟

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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