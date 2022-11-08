  • 21°C
香港時間 : 20221108日 (週二) 01:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

從競選開支變化 拆解美國中期選舉

財金專欄 2022/11/08

分享：

分享：

玩民主選舉的遊戲，錢是首要條件，今年美國競選廣告開支，就佔美國傳媒收入4%。當然錢多不一定贏，但沒錢更不可能贏，故看錢的流向，各處競選籌款花錢的狀況，便可對今日的中期選舉選情有一個大致的掌握，較易在紛

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

從競選開支 拆解中期選舉
2022/11/07
從競選開支 拆解中期選舉
國金札記 - 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
2022/11/07
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
2022/11/06
美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬
國金札記 - 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠
2022/11/04
儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠
儲局打破幻想 加息慢些耐些高些
2022/11/03
儲局打破幻想 加息慢些耐些高些
美國 美元 政治 通脹 特朗普 拜登 選舉 戰爭 廣告 佛羅里達

上一篇文章

外貿走弱拉警報 精準控疫解民困

下一篇文章

熱議關鍵內需 防「二次探底」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版