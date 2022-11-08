從競選開支變化 拆解美國中期選舉

玩民主選舉的遊戲，錢是首要條件，今年美國競選廣告開支，就佔美國傳媒收入4%。當然錢多不一定贏，但沒錢更不可能贏，故看錢的流向，各處競選籌款花錢的狀況，便可對今日的中期選舉選情有一個大致的掌握，較易在紛

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入