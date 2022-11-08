從競選開支變化 拆解美國中期選舉 財金專欄 2022/11/08 分享： 分享： 玩民主選舉的遊戲，錢是首要條件，今年美國競選廣告開支，就佔美國傳媒收入4%。當然錢多不一定贏，但沒錢更不可能贏，故看錢的流向，各處競選籌款花錢的狀況，便可對今日的中期選舉選情有一個大致的掌握，較易在紛 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 從競選開支 拆解中期選舉 2022/11/07 從競選開支 拆解中期選舉 國金札記 - 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 2022/11/07 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 2022/11/06 美經濟寒冬將至 矽谷先「炒」為敬 國金札記 - 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠 2022/11/04 儲局打破市場幻想 加息終點更高更遠 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 2022/11/03 儲局打破幻想 加息慢些耐些高些 美國 美元 政治 通脹 特朗普 拜登 選舉 戰爭 廣告 佛羅里達