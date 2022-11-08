股神中期選舉前怎站隊? 財金專欄 02:30 2022/11/08 分享： 分享： 美國上周五發表就業報告較預期略為溫和，新增職位略減，失業率稍為上升至3.7%，令美股反彈;周末期間，個別聯儲局成員發表安撫言論，為鮑威爾主席的鷹咀降溫，有利本周初環球股市回穩。港股近期反彈勢頭續佳，繼 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 鮑威爾為何出口術壓美股? 2022/11/04 鮑威爾為何出口術壓美股? 投資坐標 - 中港股市為何報復式反彈？ 2022/11/02 中港股市為何報復式反彈？ 投資坐標 - 高息愛股不懼人心偏淡！ 2022/11/01 高息愛股不懼人心偏淡！ 投資坐標 - 「三桶油」勁賺股息吸引！ 2022/10/28 「三桶油」勁賺股息吸引！ 投資坐標 - 東岳高端新材料擴產150%! 2022/10/26 東岳高端新材料擴產150%! 東方表行（00398） 鷹美(國際)（02368） 東岳集團（00189） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 比亞迪股份（01211） 朔爾茨 盈喜 特朗普 比亞迪