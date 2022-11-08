股神中期選舉前怎站隊?

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財金專欄 02:30 2022/11/08

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美國上周五發表就業報告較預期略為溫和，新增職位略減，失業率稍為上升至3.7%，令美股反彈;周末期間，個別聯儲局成員發表安撫言論，為鮑威爾主席的鷹咀降溫，有利本周初環球股市回穩。港股近期反彈勢頭續佳，繼

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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