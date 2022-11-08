本港銀行再度跟隨美國加息，年內已上調最優勢利率共37.5個點子，供樓人士負擔加重，再加上政府尚未為樓市減辣，令交投氣氛持續疫弱，無論上月整體物業註冊量，或是一手成交量，均創下第5波疫情緩和後的單月新低，在成交量進一步萎縮下，代理生存環境備受考驗。

按揭息口進一步上升，樓價跌勢持續，市場觀望氣氛濃厚，漸形成「樓價愈跌，愈少人買」的局面，靠買賣佣金為生的地產代理，就成為最受衝擊的一群。據土地註冊處資料，上月物業註冊量連挫兩個月，下滑至4,443宗，但同一時間，持牌代理人數仍處高位，截至上月底為41,489人，按月只減少105人，平均每9名代理爭一宗買賣，競爭甚為激烈。而作為代理賴以維生的新盤市場，上月交投量也未見起色，僅錄約367宗，按月大跌近40%，屬第5波疫情最嚴峻的2月及3月以來，單月成交量最少。

近年大型代理行為求搶得生意，增加市佔率，大打人海戰術，甚至高價租用鋪位過往旺市時，每月物業成交量可達萬宗或以上，就算「皮費」再高亦可獲利，但面對逆市，生意額難以維持下，也面臨收縮壓力。若以龍頭代理行中原為例，上月其住宅部佣金收入為1.6億元，按月下挫約13.5%，不單止為今年2月後的8個月低位，同時為6年以來的單月次低紀錄。

在中港兩地尚未通關下，作為樓市主要購買力的內地客，仍未能南下購貨，雖然政府已採「0+3」的入境檢疫措施，但外地買家來港置業的情況亦不常見，令樓市仍以本地購買力為主，漸呈「塘水滾塘魚」的局面。在美國下月有機會再加息，加上聖誕及新年長假期將至，屆時市況料轉趨淡靜，除非短期內有利好消息帶動，否則代理經營環境仍然嚴峻。

記者：李偉航



▲ 樓市交投疲軟 代理生存環境趨嚴峻