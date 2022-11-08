12圖盡覽中期大選後4大變化

美國中期大選於11月8日展開，結果出爐後，美國可能出現四大變化，如果共和黨選舉順利，特朗普可能在中選後正式宣布競選2024年總統。

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浙商證券指出，從當前中選的選情看，「共和黨贏取眾議院、民主黨贏取參議院」或者「共和黨同時掌控兩院」是概率最大的兩種情形。

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中期大選後可能有四方面變化

如果共和黨選舉順利，則特朗普可能在中選後正式宣布競選2024年總統；

美國對烏克蘭的軍援力度可能在中選後逐步削減，當前共和黨主張削減對烏援助；

中選過後，美聯儲持續緊縮的政治壓力可能邊際下行；

財政領域難有新增量。

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報告來源：浙商證券

編輯：陳文政



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