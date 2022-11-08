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12圖盡覽中期大選後4大變化

研究報告 12:27 2022/11/08

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美國中期大選於11月8日展開，結果出爐後，美國可能出現四大變化，如果共和黨選舉順利，特朗普可能在中選後正式宣布競選2024年總統。

專訪滙豐劉紹文 熊市幾時完？後市要看萬三點？【下一頁

浙商證券指出，從當前中選的選情看，「共和黨贏取眾議院、民主黨贏取參議院」或者「共和黨同時掌控兩院」是概率最大的兩種情形。

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中期大選後可能有四方面變化

  • 如果共和黨選舉順利，則特朗普可能在中選後正式宣布競選2024年總統；
  • 美國對烏克蘭的軍援力度可能在中選後逐步削減，當前共和黨主張削減對烏援助；
  • 中選過後，美聯儲持續緊縮的政治壓力可能邊際下行；
  • 財政領域難有新增量。

 

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報告來源：浙商證券

編輯：陳文政
 

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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