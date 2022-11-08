中國復常時機 高盛8圖解構

內地復常傳聞持續流出，市場充滿希冀。高盛則指出，內地官方多次於新聞發布會及官媒上重「動態清零」總方針不動搖，意味就算中央正籌備復常，也要花幾個月的時間逐步推進，維持2023年第二季復常的預測。

高盛解釋中國未能即時復常的原因：

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一、60歲以上長者接種加強劑疫苗比率僅68.5%；

二、新冠口服藥產能未足以大量生產；

三、冬季流感期至，中央不欲加大醫療系統壓力；

四、2023年初尚有春運及兩會的防疫要做。

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另外，市場的復常希冀今日終迎一盤冷水。《華爾街日報》報道引述相關人士透露，實行近三年的嚴格防疫限制措施之後，當局正考慮採取逐步重新開放，但進展緩慢，也沒有設定時間表。

上述人士說，儘管動態清零政策的影響日益加深，但中國官員仍在謹慎行事，這意味著要使社會回歸到新冠疫情暴發前的正常水平還有很長的路要走，全面恢復至疫情前水平可能會需要等到接近明年年底的某個時候。

記者：陳煒傑

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