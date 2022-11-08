ING彭藹嬈：預期中國出口會持續疲弱至2023年中期

中國10月份的出口按年收縮0.3%，而進口迹按年收縮0.7%，是自2020年5月以來外貿首次錄得收縮。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士 (Dr Iris Pang) 發表報告表示，受歐美需求下跌影響，内地10月外貿錄得收縮，預期出口會持續疲弱至2023年中期。

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中國10月份出口之中，對

歐洲的出口按月跌了6%；

美國的出口按月跌7.4%；

東盟國家的出口按月減6.5%。

數字透露供應鏈續由内地向東盟轉移

彭藹嬈指，這並非季節性因素造成，因為：

對歐洲出口按年下跌9%，而對美國出口按年下跌13%；

然而，10月中國對東盟的出口按年增長20%，進口按年增長4.5%。意味供應鏈持續地由内地向東盟轉移。

此外，電子產品是貿易量最大的商品，其出口按月收縮7%，按年收縮0.73%，而進口的收縮更爲顯著，按月跌11.7%，按年跌7%。雖然10月貿易按月收縮可歸咎於黃金周假期影響，但長假期對按年比較的數據，卻沒有任何季節性影響。由此可見，10月貿易活動收縮源於其他因素。

新冠病例於10月開始逐漸上升，但對工廠活動影響輕微，而且在港口也沒有發現病例。因此可以排除貿易收縮由發貨延遲造成。歐美......

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