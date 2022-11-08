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14圖剖析 雙11發力新渠道（第二版）

研究報告 17:14 2022/11/08

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2022年電商雙十一活動拉開帷幕，國元證券總結歷史趨勢和最新數據，指直播電商今年表現驚人。

專訪滙豐劉紹文 熊市幾時完？後市要看萬三點？【下一頁

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直播電商表現驚人

國元證券指出，綜合電商/直播帶貨成交額分別按年增長5.7%/9.0%，當中淘系平台數據亮眼。

綜合電商在2022年10月31日至11月3日內，實現銷售額3341億，按年增長5.7%；從不同平台的佔比來看，天貓/京東占據絕大多數份額，分別為61%/34%，按年分別變化+6/-3pcts。

10月20日至11月3日間，直播電商全網直播帶貨實現銷售額895.27億元，按年增長9.0%，就直播帶貨Top10主播排名來看，來自點淘/抖音/快手的主播分別為4/3/3個，其中點淘主播在前五大主播中占據四個名額。

主播流量全線迸發，直播帶貨渠道值得關注。在10月24日20點至24點間，天貓雙11預售淘寶直播即產生了130個預售金額破千萬的直播間。

其中，李佳琦直播間於10月24日當日實現147.08億銷售額，同增38.06%，羅永浩預售日開播兩小時觀看人次破千萬：預售前4小時，淘寶直播的腰部、新主播預售引導金額分別按年增長365%、684%，成為「千萬直播間」的主要力量；直播機構也按年增長165%。

 

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報告來源：國元證券

 

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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